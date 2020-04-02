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В Ивьевском районе работники хозяйства «покупали» умерших телят. Управляющего будут судить

02.04.2020 18:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокуратура Ивьевского района направила в суд уголовное дело по обвинению управляющего КСУП «Юратишки» в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В 2019 году на фермах сельхозпредприятия умерло более 100 телят. Управляющий хозяйством об этом знал, но вместо того, чтобы принять какие-то меры, чтобы остановить падеж скота, он приказал подчиненным фальсифицировать документы. Также по требованию руководителя работники хозяйства писали заявления на покупку для личных нужд телят, которые на самом деле погибли и были утилизированы.

Но деньги за якобы приобретенных животных люди вносили в кассу предприятия по-настоящему.

В отношении руководителя хозяйства было возбуждено уголовное дело по части второй статьи «Злоупотребление властью или служебными полномочиями». Мужчине грозит от двух до шести лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

 
 
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В 2019 году на фермах сельхозпредприятия умерло более 100 телят. Управляющий хозяйством об этом знал, но вместо того, чтобы принять какие-то меры, чтобы остановить...
 
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