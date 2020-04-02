Дистанция в очереди? Не, не слышали. В Бресте открылся новый жесткий дискаунтер «Грошык»

Источник материала: Tut.by

2 апреля на улице Янки Купалы в Бресте открылся новый жесткий дискаунтер «Грошык». Несмотря на призыв врачей оставаться дома и избегать мест массового скопления, в первый день работы магазина в торговых залах было многолюдно.





Первый брестский «Грошык» занял здание бывшего «Евроопта» рядом с парком Мира. Площадь магазина — 1400 квадратов. Почти все пространство занимает торговый зал.

Следуя рекомендациям облисполкома , в дискаунтере расставили дозаторы с антисептиками, а возле касс отметили на полу расстояние не меньше метра, на котором должны стоять люди в очереди. Если в первые минуты работы «Грошыка» посетители старались соблюдать дистанцию, то потом, когда поток значительно вырос, на пометки никто внимания не обращал.





«Грошык» позиционирует себя как жесткий дискаунтер. В день открытия подсолнечное масло здесь можно было купить за 1,69 рубля за бутылку 800 мл, оливковое предлагали за 9,99 (750 мл).

Цены на спагетти стартовали от 1,09 рубля за упаковку 900 гр, полкило овсянки стоило 0,68, а рис — от 1,29 за 800 гр.





Белорусские огурцы продавали по 2,79 рубля за кг, турецкие томаты — по 3,99. Колумбийские бананы стоили 2,39 рубля, пакистанские мандарины — 2,29, турецкие апельсины — 2,59, помело из Китая — 3,39.





«Молочка» в «Грошыке» была представлена из разных регионов Беларуси. 200-граммовая упаковка брестского сыра «Легкий» стоила 2,79 рубля, «Классического» — 2,69. Минский кефир продавался по 1,19 рубля за 950 мл, а бутылка могилевского стоила 1,25. Цены на молоко стартовали от 0,92 рубля за пакет 900 мл.





Упаковка 5% творога весом в 200 г в новом дискаунтере стоила 1,05 рубля, десяток яиц от 1,69, минтай — 4,99 за килограмм, полукопченая колбаса — 8,39, а большая плитка горького шоколада — 1,09. Растворимый кофе продавали за 7,99 за 190 гр.





Что за «Грошык»?

Управляющая компания «Грошыка» называется ООО «Клондайк Ритейл», это дочернее предприятие «Евроторга». В будущем магазины под товарным знаком «Грошык» будут развиваться на базе уже существующих помещений. Упор в них будет делаться на максимально низкие цены — ниже даже, чем в их «Хите». А ставка — на товары белорусского производства. Основатели компании ставят перед собой задачу потеснить российские дискаунтерные сети, которые сегодня имеют очень сильные позиции в регионах — «Светофор» и «Доброцен».

Новая сеть планирует охватить все регионы. Напомним, первый магазин сети жестких дискаунтеров «Грошык» открылся 25 февраля в Слониме, потом в Гомеле. Компания продекларировала, что развитие новой сети начнет с районных центров. Ритейлер рассчитывает охватить региональные города с населением около 50 тысяч человек. В апреле магазин откроется и в Барановичах (Тексер, 2а). Есть в планах и Минск.

«Евроторг» является крупнейшим продуктовым ритейлером в Беларуси с 19%-й долей рынка розничной торговли продуктами питания (2018). Ежедневно магазины сети обслуживают около 1 миллиона покупателей в 323 населенных пунктах Беларуси. Также компания развивает крупнейший сервис по доставке продуктов питания в СНГ с более чем 3,6 млн заказов в 2019 году.