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"Альфа Радио" ведет видеостримы концертов белорусских исполнителей

02.04.2020 19:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На концерт можно попасть, не выходя из дома или офиса. Теперь это возможно, благодаря "Альфа Радио". Онлайн-квартирники  всю неделю не только для слушателей, но и для зрителей. Видеостримы  выступлений проходят на платформах сайта "Альфа Радио", а также на его страницах в социальных сетях. Трансляции ведутся из  Молодежного театра эстрады. С начала недели проект оценила аудитория в несколько раз большая, чем может вместить зал более чем в  миллион интернет-пользователей. Для них пели группы "Дядя Ваня" и "Радио-волна". Сегодня в эфире "Альфа Радио" свои композиции исполнит  Ян Ярош. Кстати, во время эфира артистам можно присылать вопросы, приветы и пожелания. Уже завтра в 14:00 онлайн-квартирник  даст группа "Дрозды", а в субботу для интернет-аудитории выступит Александр Сухарев.

 
 
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На концерт можно попасть, не выходя из дома или офиса. Теперь это возможно, благодаря "Альфа Радио". Онлайн-квартирники  всю неделю не только для слушателей, но и для...
 
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