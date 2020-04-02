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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Альфа Радио" ведет видеостримы концертов белорусских исполнителей На концерт можно попасть, не выходя из дома или офиса. Теперь это возможно, благодаря "Альфа Радио". Онлайн-квартирники всю неделю не только для слушателей, но и для...

На концерт можно попасть, не выходя из дома или офиса. Теперь это возможно, благодаря "Альфа Радио". Онлайн-квартирники всю неделю не только для слушателей, но и для зрителей. Видеостримы выступлений проходят на платформах сайта "Альфа Радио", а также на его страницах в социальных сетях. Трансляции ведутся из Молодежного театра эстрады. С начала недели проект оценила аудитория в несколько раз большая, чем может вместить зал более чем в миллион интернет-пользователей. Для них пели группы "Дядя Ваня" и "Радио-волна". Сегодня в эфире "Альфа Радио" свои композиции исполнит Ян Ярош. Кстати, во время эфира артистам можно присылать вопросы, приветы и пожелания. Уже завтра в 14:00 онлайн-квартирник даст группа "Дрозды", а в субботу для интернет-аудитории выступит Александр Сухарев.