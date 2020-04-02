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Почему некоторые родители не могут смириться с тем, что их дети уже выросли?





Разнообразие проблем, которые может вызвать симбиоз с родителями, достаточно обширно





Какими же будут советы от психолога для родителей и детей. Где золотая серединка?





Рекомендации детям: Вспомните, что вам говорили родители. "Ты маленький, не берись за это". Или "Ну, не знаю, заслужил ты это или нет". Вспомните 3-5 подобных высказываний и внутри себя дайте на них контрответ. "Да, я маленький, но я точно умею это делать. Я уже пробовал, и у меня получилось". И если родители будут пытаться давить на вас, вы можете предложить им эти контраргументы. И тогда каждый почувствует свою силу и отдельность.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему родители не могут смириться с тем, что их дети уже выросли? Ваш "взрослый" малыш отметил 18-летие, пришел к родителям и говорит: "Я буду жить отдельно". Кому это знакомо? Мама в слезах, папа в растерянности. Что или кто не дает...

Ваш "взрослый" малыш отметил 18-летие, пришел к родителям и говорит: "Я буду жить отдельно". Кому это знакомо? Мама в слезах, папа в растерянности. Что или кто не дает взрослеть ребенку? Почему так происходит и кто в этом виноват? Спросим опытного психолога Екатерину Храмкову.Это проявление эгоизма? Или это любовь?Самый лучший вид сепарации - отделения ребенка от родителей. И очень важно все же вовремя отрезать пуповину, которая соединяет маму и ребенка. Родителям важно иметь свою личную жизнь, а не зацикливаться на детях.. Такое впечатление, что эти молодые люди намеренно выбирают самые "бессребреннические" работы: от бас-гитариста до рабочего сцены. Они постоянно ищут себя, меняют виды деятельности, никак не могут встать на ноги. Да и не очень-то стремятся: родители все равно не примут ни их успеха, ни их самостоятельности.Такие подростки и взрослые могут пить, буянить, попадать в истории, словом, всей своей биографией демонстрировать: смотрите, какой я несамостоятельный, слабый, хилый.. Дети, которым еще в раннем возрасте удалось внушить, что внешний мир (в лице песочницы, детского сада, школы) непоправимо опасен, могут страдать социофобией, им с трудом будут удаваться контакты со сверстниками и взрослыми, они будут ощущать проблемы с общением.Наконец, ребенок может вступить в нескончаемый спор со своими родителями - выбрать ту же область профессиональной деятельности и всю жизнь доказывать, что он ничем не хуже. Эти отношения с родителями окажутся эмоционально насыщеннее, чем с любыми другими людьми.Попробуйте составить список из 10 умений, которые есть у ваших детей. Можно сделать это устно или письменно. Вы увидите, что они умеют сами мыть посуду, считать деньги и т.д. Вы удивитесь, насколько самостоятельными и компетентными могут быть ваши дети.Остается добавить, что такой путь в жизни должен пройти каждый из нас. И только мы и наши родители можем и должны найти правильные слова и действия!