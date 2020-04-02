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Фейерверки имели брак и не могли быть использованы. В Минске прошло первое судебное заседание по делу о взрывах на 3 июля

02.04.2020 19:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Обвинение предъявлено трем фигурантам. Это двое россиян. Они - поставщики продукции и командир роты Минской военной комендатуры. Установлено, что из 480 фейерверков почти две сотни были с дефектами. 

Заседание прошло в выездном формате в Доме Правосудия в столице. Среди присутствующих - большое количество журналистов, пострадавшие и  очевидцы. Из зала суда материал Александра Камовича.

Сегодня в Минске началось рассмотрение уголовного дела о взрывах 3 июля. Напомним, тогда во время праздничного салюта погиб один человек, еще 11 пострадали. Кроме того, общий ущерб физическим и юридическим лицам оценили более чем в 700 тысяч рублей.

На скамье подсудимых трое - это инженеры российской компании - поставщика фейерверков. А также командир роты Минской военной комендатуры - он сейчас находится на свободе. Из материалов следствия известно, что почти две сотни фейерверков из 480 оказались с дефектами. Поставщиком взрывных изделий была российская контора. Согласно материалам дела, закупленный товар имел производственный брак.

Юлия Гончарова, официальный представитель СК Беларуси: "Эти изделия не могли использоваться безопасно для проведения салюта и подлежали безусловной отбраковке. Для устранения недостатков в Минск прибыли два представителя российской компании - изготовителя пиротехнических изделий.  В процессе заряжания салютных установок в фейерверочные изделия были внесены изменения, которые приводили в небезопасное для использования состояние эти изделия".

Другими словами, диаметр фейерверков оказался больше, чем калибр стволов. Но тут инженеры предприятия и военные проявили смекалку - обрезали заряды, уменьшив их. Как следствие - фейерверки не успевали взлетать высоко в воздух и взрывались в мортирах. Теперь двум поставщикам может грозить наказание до 7 лет лишения свободы, сотруднику комендатуры - до 5 лет заключения. 

 
Теги: Минск
 
 
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Обвинение предъявлено трем фигурантам. Это двое россиян. Они - поставщики продукции и командир роты Минской военной комендатуры. Установлено, что из 480 фейерверков...
 
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Газета Авангард
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