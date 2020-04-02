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Фейерверки имели брак и не могли быть использованы. В Минске прошло первое судебное заседание по делу о взрывах на 3 июля
02.04.2020 19:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОбвинение предъявлено трем фигурантам. Это двое россиян. Они - поставщики продукции и командир роты Минской военной комендатуры. Установлено, что из 480 фейерверков почти две сотни были с дефектами.
Заседание прошло в выездном формате в Доме Правосудия в столице. Среди присутствующих - большое количество журналистов, пострадавшие и очевидцы. Из зала суда материал Александра Камовича.
Сегодня в Минске началось рассмотрение уголовного дела о взрывах 3 июля. Напомним, тогда во время праздничного салюта погиб один человек, еще 11 пострадали. Кроме того, общий ущерб физическим и юридическим лицам оценили более чем в 700 тысяч рублей.
На скамье подсудимых трое - это инженеры российской компании - поставщика фейерверков. А также командир роты Минской военной комендатуры - он сейчас находится на свободе. Из материалов следствия известно, что почти две сотни фейерверков из 480 оказались с дефектами. Поставщиком взрывных изделий была российская контора. Согласно материалам дела, закупленный товар имел производственный брак.
Юлия Гончарова, официальный представитель СК Беларуси: "Эти изделия не могли использоваться безопасно для проведения салюта и подлежали безусловной отбраковке. Для устранения недостатков в Минск прибыли два представителя российской компании - изготовителя пиротехнических изделий. В процессе заряжания салютных установок в фейерверочные изделия были внесены изменения, которые приводили в небезопасное для использования состояние эти изделия".
Другими словами, диаметр фейерверков оказался больше, чем калибр стволов. Но тут инженеры предприятия и военные проявили смекалку - обрезали заряды, уменьшив их. Как следствие - фейерверки не успевали взлетать высоко в воздух и взрывались в мортирах. Теперь двум поставщикам может грозить наказание до 7 лет лишения свободы, сотруднику комендатуры - до 5 лет заключения.
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Фейерверки имели брак и не могли быть использованы. В Минске прошло первое судебное заседание по делу о взрывах на 3 июля
Обвинение предъявлено трем фигурантам. Это двое россиян. Они - поставщики продукции и командир роты Минской военной комендатуры. Установлено, что из 480 фейерверков...
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