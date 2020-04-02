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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен на завтра

02.04.2020 18:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Третьего апреля в центральном регионе будет облачно с прояснениями. Ветер западный, юго-западный с порывами до 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от ноля до плюс 5 градусов, осадков не прогнозируется. Утром местами возможны кратковременные дожди и мокрый снег. Днем воздух прогреется до 11 градусов со знаком плюс. Кстати, температура воздуха в марте была почти на 3 с половиной градуса выше климатической нормы. Так тепло в первый месяц весны бывает один раз в 10-15 лет.

 
 
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Третьего апреля в центральном регионе будет облачно с прояснениями. Ветер западный, юго-западный с порывами до 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха...
 
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