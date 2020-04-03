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Мартовские морозы отступают. Все о погоде в Бресте в выходные
03.04.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В первые выходные апреля мартовские морозы отступят, но в субботу возможен дождь, сообщает
В рабочую субботу утром будет сплошная облачность и без осадков. Столбик термометра покажет +1…3°С. Во второй половине потеплеет до +7°С, но возможен небольшой дождь.
В воскресенье утром будет +2°С. Днем обещают переменную облачность без осадков. Воздух прогреется до 9 градусов тепла.
Хороших выходных!
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Но в субботу возможен дождь.
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