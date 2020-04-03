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Мартовские морозы отступают. Все о погоде в Бресте в выходные

03.04.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В первые выходные апреля мартовские морозы отступят, но в субботу возможен дождь, сообщает pogoda.by.


В рабочую субботу утром будет сплошная облачность и без осадков. Столбик термометра покажет +1…3°С. Во второй половине потеплеет до +7°С, но возможен небольшой дождь.

В воскресенье утром будет +2°С. Днем обещают переменную облачность без осадков. Воздух прогреется до 9 градусов тепла.

Хороших выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест
 
 
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