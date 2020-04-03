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Тепло возвращается! Но будет ветрено. Погода в Могилеве в выходные

03.04.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

А на улице снова тепло! До +7 °С будет в Могилеве в выходные. И — вы не поверите — до +18 °С на неделе (тьфу-тьфу-тьфу). В ближайшие же дни будет ветрено и пасмурно. Но шлепанцы и шорты, судя по прогнозу, можете уже готовить.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 3 апреля, будет пасмурно, до +8 °С. Вечером возможен небольшой дождь.

В рабочую (!) субботу — +1…+7 °С, переменная облачность. В первой половине дня будет ветрено.

В воскресенье, 5 апреля, прогнозируют до +6 °С, к ночи — до нуля. Ветер по-прежнему будет порывистым.

В понедельник ожидается уже до +10 °С, переменная облачность и порывистый ветер в первой половине суток.

Хороших выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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А на следующей неделе - до +18 °С (тьфу-тьфу-тьфу)!
 
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