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В Беловежскую пущу возвращаются медведи. Их здесь не было почти 200 лет

03.04.2020 11:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В объектив фотоловушки, установленной в Беловежской пуще, попал бурый медведь, сообщает сайт нацпарка.

Видео: ГПУ НП Беловежская пуща

Медведя в XVIII веке в пущанских лесах было много, но его истребляла лесная охрана. Интенсивная охота на зверя объяснялась тем, что он опасен для всей дичи и, в особенности, зубра. Случаи нападения медведей на зубра, несомненно, имели место, но обычно эти животные умели за себя постоять.

В начале XIX века под предлогом борьбы с хищниками охота на медведя резко усилилась. Вероятно, этот зверь уничтожался не только из-за ценности шкуры, но из-за отрицательного воздействия медведя на бортничество.

Интенсивное преследование хищника привело к тому, что в 1846 году был убит последний пущанский медведь, который в одно лето задрал пять зубров.


Фото: Скрин-шот видео

Только спустя полвека в 1937 году польская лесная администрация попыталась развести в пуще медведей путем их завоза с других мест. Из Полесья привезли 7 молодых медведей в возрасте около полутора лет каждому, но вскоре большинство животных погибло из-за человека.

В следующем 1938 году для восстановления популяции медведя в Беловежскую пущу из Познаньского зоопарка привезли беременную самку. Для медведицы в центральной части пущи соорудили большую клетку, где ее первоначально содержали. А когда самка родила двух медвежат, все семейство сразу же выпустили на свободу. Этих хищников неоднократно наблюдали в лесу в 1939 году.

Во время второй мировой войны немцы выпустили в пущу еще два медведя, которые ранили и убивали людей, потому вскоре были отстреляны.

В июле 2003 года в Беловежской пуще не далеко от деревни Клепачи Пружанского района были обнаружены следы медведя на овсяном поле. По-видимому, хищник задержался на некоторое время на путях своей миграции.

Вопрос о вселении медведей в Беловежскую пущу был затронут в 2011 году после того, как ученые Германии предложили восстановить популяцию бурого медведя. К проекту подключилась Национальная Академия наук Республики Беларусь. Но он не был реализован.

 
 
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Последний пущанский медведь был убит в 1846 году.
 
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