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В Пинске пожарные спасли застрявшего на карнизе многоэтажки кота

03.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске пожарные спасли застрявшего на карнизе многоэтажки кота
Жильцы многоэтажки по проспекту Жолтовского обратились в Пинский ГРОЧС с просьбой оказать помощь в спасении кота, который сидел на карнизе между седьмым и техническим этажами и громко мяукал.

Для спасения кота был привлечен личный состав первого отделения пожарной аварийно-спасательной части № 1. Начальник дежурной смены Александр Лавренов поднялся по автолестнице, достал и передал в руки хозяевам любимца семьи. Счастливые владельцы питомца выразили спасателям признательность.


В Пинске пожарные спасли застрявшего на карнизе многоэтажки кота

В Пинском ГРОЧС напомнили, что спасение животных – не прямая обязанность работников МЧС. Однако все подобные сигналы не остаются без внимания. В зависимости от ситуации спасатели объясняют, как владельцам самостоятельно помочь своему питомцу, но при необходимости выезжают на место происшествия.

По информации Брестского областного УМЧС

 
 
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> Жильцы многоэтажки по проспекту Жолтовского обратились в Пинский ГРОЧС с просьбой оказать помощь в спасении кота, который сидел на карнизе между седьмым и...
 
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