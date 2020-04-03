В Пинске пожарные спасли застрявшего на карнизе многоэтажки кота

Источник материала: Полесская правда



Жильцы многоэтажки по проспекту Жолтовского обратились в Пинский ГРОЧС с просьбой оказать помощь в спасении кота, который сидел на карнизе между седьмым и техническим этажами и громко мяукал.

Для спасения кота был привлечен личный состав первого отделения пожарной аварийно-спасательной части № 1. Начальник дежурной смены Александр Лавренов поднялся по автолестнице, достал и передал в руки хозяевам любимца семьи. Счастливые владельцы питомца выразили спасателям признательность.







В Пинском ГРОЧС напомнили, что спасение животных – не прямая обязанность работников МЧС. Однако все подобные сигналы не остаются без внимания. В зависимости от ситуации спасатели объясняют, как владельцам самостоятельно помочь своему питомцу, но при необходимости выезжают на место происшествия.

По информации Брестского областного УМЧС