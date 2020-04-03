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Стало известно, какие тротуары отремонтируют в Пинске в нынешнем году
03.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В план входят тротуары:
Всего планируется привести в порядок более 14,5 тысячи квадратных метров покрытия тротуаров и пешеходных дорожек и отремонтировать сплошным асфальтированием покрытие автомобильных дорог на площади более 8,5 тысячи квадратных метров.
Кстати, специалисты ЖКХ г. Пинска в минувшем году выполнили:
Напомним,
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> На официальном сайте ЖКХ г. Пинска размещен план по ремонту покрытий городских тротуаров и пешеходных дорожек на 2020 год. В план входят тротуары: ул....
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