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Стало известно, какие тротуары отремонтируют в Пинске в нынешнем году

03.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Стало известно, какие тротуары отремонтируют в Пинске в нынешнем году
На официальном сайте ЖКХ г. Пинска размещен план по ремонту покрытий городских тротуаров и пешеходных дорожек на 2020 год.

В план входят тротуары:

  • ул. Индустриальной (нечетная сторона);
  • ул. Ж. Гуренковой (в границах школы-интерната);
  • ул. Гоголя;
  • ул. Солнечной (от рынка «Солнечного» до путепровода);
  • ул. Железнодорожной (от ул. Красноармейской до путепровода);
  • ул. Парковой (от ул. Солнечной до ул. Весенней);
  • ул. Центральной (от ул. Ильина до «Стенвиса»);
  • ул. Центральной (от ул. Ильина до ул. Островского);
  • ул. Центральной (от ул. Рокоссовского до дома № 34 по ул. Центральной);
  • ул. Революционной (от ул. Новицкого до ул. 60 лет Октября);
  • ул. Интернациональной (от ул. Рокоссовского до ул. Студенческой);
  • ул. Интернациональной (от ул. Рокоссовского до ул. Ленинградской);
  • ул. Чуклая (от ул. Брестской до ул. Поперечной);
  • ул. К. Цеткин (от ул. Парковой до ул. Гайдаенко, 1 сторона).

Всего планируется привести в порядок более 14,5 тысячи квадратных метров покрытия тротуаров и пешеходных дорожек и отремонтировать сплошным асфальтированием покрытие автомобильных дорог на площади более 8,5 тысячи квадратных метров.

Кстати, специалисты ЖКХ г. Пинска в минувшем году выполнили:

  • сплошное асфальтирование участков улиц общей протяженностью 12 км;
  • подсыпку строительными отходами 39 улиц общей протяженностью 13 км;
  • ремонт покрытия пешеходных дорожек и тротуаров порядка 2 км.

Напомним, ЖКХ обнародовало график подсыпки дорог Пинска строительными отходами на 2020 год.

 
 
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> На официальном сайте ЖКХ г. Пинска размещен план по ремонту покрытий городских тротуаров и пешеходных дорожек на 2020 год. В план входят тротуары: ул....
 
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