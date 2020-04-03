Стало известно, какие тротуары отремонтируют в Пинске в нынешнем году

Источник материала: Полесская правда



На официальном сайте ЖКХ г. Пинска размещен план по ремонту покрытий городских тротуаров и пешеходных дорожек на 2020 год.

В план входят тротуары:

ул. Индустриальной (нечетная сторона);

ул. Ж. Гуренковой (в границах школы-интерната);

ул. Гоголя;

ул. Солнечной (от рынка «Солнечного» до путепровода);

ул. Железнодорожной (от ул. Красноармейской до путепровода);

ул. Парковой (от ул. Солнечной до ул. Весенней);

ул. Центральной (от ул. Ильина до «Стенвиса»);

ул. Центральной (от ул. Ильина до ул. Островского);

ул. Центральной (от ул. Рокоссовского до дома № 34 по ул. Центральной);

ул. Революционной (от ул. Новицкого до ул. 60 лет Октября);

ул. Интернациональной (от ул. Рокоссовского до ул. Студенческой);

ул. Интернациональной (от ул. Рокоссовского до ул. Ленинградской);

ул. Чуклая (от ул. Брестской до ул. Поперечной);

ул. К. Цеткин (от ул. Парковой до ул. Гайдаенко, 1 сторона).

Всего планируется привести в порядок более 14,5 тысячи квадратных метров покрытия тротуаров и пешеходных дорожек и отремонтировать сплошным асфальтированием покрытие автомобильных дорог на площади более 8,5 тысячи квадратных метров.

Кстати, специалисты ЖКХ г. Пинска в минувшем году выполнили:

сплошное асфальтирование участков улиц общей протяженностью 12 км;

подсыпку строительными отходами 39 улиц общей протяженностью 13 км;

ремонт покрытия пешеходных дорожек и тротуаров порядка 2 км.

Напомним, ЖКХ обнародовало график подсыпки дорог Пинска строительными отходами на 2020 год .