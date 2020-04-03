Договоры ренты и пожизненного содержания – секрет обеспеченной и спокойной старости

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Много проблем возникает именно из-за квартирного вопроса, да и заботливые родственники находятся быстро. Однако достойной старость после передачи квартиры становится не всегда. Возможность заключения договора ренты или пожизненного содержания с иждивением апробировалась до 2015 года в Минске, с 2016 года – появилась и у борисовских одиноких стариков.

Сегодня в Борисовском районе более 3-х тысяч одиноких нетрудоспособных граждан, каждый пятый – получатель услуги по уходу на дому социальной службы. Заключить сделку с государством на пожизненное содержание в обмен на квартиру может отнюдь не каждый из них, а только те граждане или супружеские пары, которые:

– достигли 70-летнего возраста;

– не имеют детей и родственников, обязанных их содержать по закону;

– являются собственниками жилого помещения, причем отдельного и изолированного (комната в квартире и полдома не подойдут).

Согласно заключаемому соглашению, после смерти владельца это жилье, в котором не должны быть прописаны иные лица, кроме получателя ренты, будет передано в коммунальную собственность города.

Взамен пожилые люди получают обеспеченную старость и уверенность в завтрашнем дне: пожизненное содержание в виде рентной платы (не менее 2-х базовых величин в месяц) и комплекс социальных услуг, при этом продолжая получать положенную им пенсию.

При заключении данного договора существует два варианта проживания на выбор:

1. В первом случае пожилой человек остается дома, несколько раз в неделю к нему приходит социальный работник и оказывает услуги в виде уборки, стирки, приготовления пищи, закупки продуктов, питания и т.д. Районный исполнительный комитет, в свою очередь, берет на себя расходы по текущему ремонту квартиры и оплаты коммунальных услуг.

2. Во втором случае одинокие люди переезжают в дом-интернат, где им предоставляется жилое помещение повышенной комфортности, сбалансированное 5-разовое питание и медицинское обслуживание. Квартира в этот период времени будет сдана внаем.

В обоих вариантах жилье переходит в собственность города только после смерти хозяина. Никто не вправе распоряжаться им без его согласия.

Заключать договор пожизненного содержания с иждивением или надеяться на собственные силы – это выбирать самому человеку. И сегодня у него такой выбор есть.

По вопросам обращаться по телефону 78-64-12

Т.Г. ЧУЙКОВА, заместитель директора ГУ «ТЦСОН Борисовского района»