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Активисты Пинска вносят предложения по развитию безбарьерной среды
03.04.2020 14:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ этом году Пинск должен сделать еще один шаг в создании единой безбарьерной среды. Он стал одним из четырех белорусских городов, для которых разработают план устойчивой городской мобильности. Но местные энтузиасты решили обратить внимание на важные вопросы на уровне города уже сейчас. И начали они с городского общественного транспорта.
Максим Янукович, председатель благотворительной организации "С добротой по миру": "К нам неоднократно обращались с мнениями, просьбами повоздействовать на ситуацию. Большинство наших подопечных - это люди маломобильные. Они пользуются общественным транспортом, и для них расписание, которое есть на остановках, недостаточно адаптировано. То есть возникают сложности, начиная с того, чтобы прочесть это расписание, заканчивая тем, что не везде есть пометки о том, что рейсы предназначены для людей с инвалидностью".
По словам Максима Януковича, в мобильном приложении сайта автопарка нет соответствующих тегов. Жалобы также вызваны расписанием автобусов и размещением табло. О том же говорят и на предприятии, где 60 % работников имеют нарушения зрения.
Валерий Гедько, заместитель директора по идеологической работе и социальным вопросам УП "ЭлКис" ОО "БелТИЗ": "Во-первых, расписание печатается достаточно мелким шрифтом, и не каждый человек его прочтет. Даже не будем говорить только об инвалидах по зрению - о пожилых, у которых ослабленное зрение. Иногда оно висит слишком высоко".
Еще одна актуальная проблема для пинчан с инвалидностью - состояние посадочных площадок. К тому же желательны низкопольные автобусы. Такая модель наиболее удобна не только для слабовидящих, но и для инвалидных колясок, пожилых людей, а также мам с детьми в колясках. Все это привело к созданию петиции. Энтузиасты написали письма с предложениями, которые недавно направили в горисполком и Пинский автобусный парк.
Раиса Шпаковская, председатель Пинской городской организации инвалидов по зрению: "За прошлый год нам удалось электронное табло усилить еще табличками номеров маршрутов сбоку, которые в цифровом варианте, потому что когда солнечный день, такие люди как мы, с проблемами зрения, практически это табло рассмотреть не можем".
По словам Раисы Шпаковской, власти знают о проблемах, но решаются они медленно. Во-первых, из-за отсутствия финансов. Но тем не менее общественные и благотворительные организации не опускают руки и сами делают все возможное для создания безбарьерной среды.
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В этом году Пинск должен сделать еще один шаг в создании единой безбарьерной среды. Он стал одним из четырех белорусских городов, для которых разработают план...
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