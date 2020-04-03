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Благотворительный онлайн-концерт в поддержку медиков

03.04.2020 19:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В эти минуты продолжается благотворительный онлайн-концерт в поддержку медиков. Идет он в формате марафона уже более семи часов, стрим ведут из студии звукозаписи продюсерского центра "Спамаш". Более двух десятков белорусских артистов исполняют свои популярные треки в живом звуке и безостановочно. В вокальной эстафете - "Песняры", лауреаты "Славянского базара", финалисты нацотборов на "Евровидение". Кроме песен, много общения и интервью с врачами и эпидемиологами 3-й городской клинической больницы столицы. Для ее персонала идет сбор денег на покупку необходимого оборудования и средств защиты. Кстати, только за четыре часа концерта собрали более 15 тысяч белорусских рублей. Посмотрим, что сейчас происходит на концерте.

Стрим можно найти прямо сейчас на YouTube-канале продюсерского центра "Спамаш". Или же в поисковике платформы набираем "Марафон в поддержку медиков". Он проходит под общим хэштегом #БеларусьБезCOVID. Зрители уже отметили, что у концерта - невероятный звук и поднимающая настроение атмосфера.

 
 
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В эти минуты продолжается благотворительный онлайн-концерт в поддержку медиков. Идет он в формате марафона уже более семи часов, стрим ведут из студии звукозаписи...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
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Ивьевский край
Полымя
Единство
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