|
Благотворительный онлайн-концерт в поддержку медиков
03.04.2020 19:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ эти минуты продолжается
Стрим можно найти прямо сейчас на YouTube-канале продюсерского центра "Спамаш". Или же в поисковике платформы набираем "Марафон в поддержку медиков". Он проходит под общим хэштегом #БеларусьБезCOVID. Зрители уже отметили, что у концерта - невероятный звук и поднимающая настроение атмосфера.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эти минуты продолжается благотворительный онлайн-концерт в поддержку медиков. Идет он в формате марафона уже более семи часов, стрим ведут из студии звукозаписи...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)