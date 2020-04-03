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В Минске стартовала акция поддержки с государствами, пострадавшими от COVID-19

03.04.2020 20:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Трымайцеся! Разам мы пераможам!"

Беду можно преодолеть только общими усилиями. В Минске стартовала акция поддержки и солидарности нашей страны с государствами, наиболее пострадавшими от COVID-19. По инициативе МИД Беларуси, на здании Национальной библиотеки каждый вечер на протяжении недели транслируется символичный призыв: "Трымайцеся! Разам мы пераможам!" на разных языках мира. Это слова поддержки и оптимизма, адресованные международному сообществу.

 
Теги: Минск
 
 
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"Трымайцеся! Разам мы пераможам!" Беду можно преодолеть только общими усилиями. В Минске стартовала акция поддержки и солидарности нашей страны с государствами,...
 
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