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В Минске стартовала акция поддержки с государствами, пострадавшими от COVID-19
03.04.2020 20:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Трымайцеся! Разам мы пераможам!"Беду можно преодолеть только общими усилиями. В Минске стартовала акция поддержки и солидарности нашей страны с государствами, наиболее пострадавшими от COVID-19. По инициативе МИД Беларуси, на здании Национальной библиотеки каждый вечер на протяжении недели транслируется символичный призыв: "Трымайцеся! Разам мы пераможам!" на разных языках мира. Это слова поддержки и оптимизма, адресованные международному сообществу.
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"Трымайцеся! Разам мы пераможам!" Беду можно преодолеть только общими усилиями. В Минске стартовала акция поддержки и солидарности нашей страны с государствами,...
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