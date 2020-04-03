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Белорусский Минздрав проводит видеоконференции с представителями ВОЗ
03.04.2020 19:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ эти минуты белорусский Минздрав проводит видеоконференции с представителями ВОЗ. На связи - головной офис европейского бюро, который находится в Копенгагене. Главная тема диалога - технические детали визита эксперта всемирной организации в Беларусь, чтобы оценить ситуацию с COVID и работу наших медиков. Напомним, накануне Александр Лукашенко лично пригласил специалистов ВОЗ в Беларусь.
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В эти минуты белорусский Минздрав проводит видеоконференции с представителями ВОЗ. На связи - головной офис европейского бюро, который находится в Копенгагене....
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