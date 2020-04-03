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Исторические кадры: спустя несколько столетий медведь снова объявился в Беловежской пуще





Из Беловежской пущи медведи пропали в конце позапрошлого века

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беловежскую пущу вернулся медведь Зверь попал в объектив фотоловушки. Камера сняла, как хищник охотится в лесу. Для национального парка это сенсация. Ведь медведи ушли из заповедника в конце...

Зверь попал в объектив фотоловушки. Камера сняла, как хищник охотится в лесу. Для национального парка это сенсация. Ведь медведи ушли из заповедника в конце позапрошлого века. По следам хищника прошлаЧтобы подобраться к его логову, нужно несколько километров идти пешком по дремучему лесу: зверь забрался в самую чащу заповедника. Чем ближе к территории хищника - тем больше жутких находок. Свою добычу - лосиху - он предусмотрительно спрятал под землей и ветками.Охотился ли хищник или нашел уже мертвое животное, теперь сказать сложно. Но в пуще чувствует себя хозяином. На медвежьей поляне его следы повсюду. Вот зверь помечает свою территорию. Если присмотреться, на дереве видны следы когтей. Так он дает знать другим хищникам: здесь добыча медведя.Их истребили браконьеры. С тех пор было несколько неудачных попыток искусственно заселить хищника. И до недавних пор увидеть косолапых можно было только в вольере нацпарка. Но чтобы медведь сам пришел в заповедник, такое случилось впервые. След молодого медведя в Беловежской пуще обнаружили еще прошлым летом. Но тогда было еще не ясно: медведь путешествует или решил остаться на постоянное место жительства. Теперь за зверем установят пристальное наблюдение. И даже сделают ДНК-анализ его шерсти, которую также удалось найти в лесу. По словам специалистов, главное - не спугнуть редкого хищника. И, возможно, в будущем здесь появится целое медвежье семейство.