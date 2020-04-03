Источник материала: БT





Продукция экстра-класса





Посевная продлится ближайшие 10 дней





В Беларуси увеличат производство гречневой крупы





Хранилища заполнят готовыми нефтепродуктами





Кризис как проверка на прочность





Главное - это люди





Фуд-новинки белорусского рынка





Президент продегустировал продукцию "Серволюкса"





Новые возможности для города-спутника

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Смолевичский район Последнее время конец рабочей президентской недели неизменно ассоциируется с выездными мероприятиями. Эта пятница не стала исключением. График насыщенный - что...

Последнее время конец рабочей президентской недели неизменно ассоциируется с выездными мероприятиями. Эта пятница не стала исключением. График насыщенный - что называется, работает Президент - работает и вся страна. А эта неделя и вовсе с единственным выходным. Своего рода мастер-класс "как работать эффективно"» показали в Смолевичском районе, куда и приехал сегодня Глава государства.посмотрел аграрные объекты частной компании "Серволюкс". Среди них - подшефная ферма (одна из крупнейших в стране) и предприятие по переработке мяса птицы.Вообще, производитель работает по принципу "от поля до прилавка". Тренд актуальный, тем более сейчас. Ведь это продовольственная безопасность. Говорили сегодня и о нынешней посевной, производстве гречки, и о новой нише - органическом земледелии. И раз всеми этими земными вопросами занимаются люди труда, то и отношение к ним у частника (да и любого руководителя) должно быть соответствующее: людей нужно ценить. Об этом неоднократно говорил Александр Лукашенко. Подробности президентской командировки - уГолландец Мариус Ян Зодсма весь свой аграрный опыт последние 9 лет применяет в Беларуси. Молочно-товарная ферма с непривычным названием МГЛЕ, да и сам агробизнес выстроен по американо-голландской системе. Это заметно, например, по коровникам - они очень просторные. Сами же буренки - белорусские голштины.МГЛЕ - крупнейшая молочная ферма в стране. Здесь производят более 80 тонн молока в день. А за год одна корова дает более 7500 килограммов: это результат выше среднего по стране. Конечно, многие процессы автоматизированы: через «карусель» проходят 375 коров в час. Сама же продукция получается экстра-класса.Ферма - один из объектов, интегрированных в большой агрохолдинг группы компаний "Серволюкс". С его руководством сегодня и встретился Президент. Конечно, рядом полная обойма: губернатор области, руководство района, правительство... Предсказуемо разговор масштабируется на страну. А темы, что называется, от земли. Идет посевная кампания. Новый министр сельского хозяйства докладывает: в работе все области, обещают управиться за 10 дней. Вроде всего хватает - удобрений, техники. А все равно получается по классике: природу есть за что винить.В целом по восходящей идет производство всей сельхозпродукции в стране. Так уж сложилось, что "благодаря фудпандемии" в топе покупок у многих оказалась гречка. Минсельхозпрод уже ответил особо волнующимся - запасов в стране на полгода. Раньше 50% наша страна производила сама, остальную половину покупала в России. Но события показывают: рассчитывать лучше на себя.Запастись впрок, но по делу, предстоит районам и областям. Раз уж выпала такая возможность - хороший прайс на нефть - топливо точно лишним в АПК не бывает. Губернатор Минской области Александр Турчин расскажет: ничего не поменялось, регион как работал, так и работает. Более того, увеличили производство мясной и молочной продукции. В этой связи у некоторых предприятий с полной загрузкой возник резонный вопрос, куда двигаться дальше. Словом, как говорится: границы - границами, а кушать хочется всегда.Очередной кризис для всех без исключения станет проверкой на прочность. Председатель совета директоров "Серволюкса" поделится своим опытом, как перестраиваются на ходу. Думали, загрузят новый цех по переработке мяса птицы не раньше, чем за год. Но ситуация, как известно, повернулась иначе. Хватит и пары ближайших месяцев.В республике продукцию производят в 4 областях страны, причем везде фирменные точки. Работу получили не только свои, местные, но еще из Борисова, Жодино, да и минчане. Кстати, их не мучает логистический вопрос. Как позаботиться о людях, и не только в этом плане, продумал работодатель.Из молока, которое здесь производят, получается, например, творожный сыр. Его добавляют в куриные митболы. Вообще с этих линий сходит готовый продукт из мяса птицы или полуфабрикат, достаточно просто поместить в духовку или микроволновку. Хозяйки оценили. Самое передовое оборудование позволяет компании расширить ассортимент продукции, а значит - предложить потребителям фуд-новинки. Например, куриные нагетсы.На первом этапе создано 130 новых рабочих мест. Брали и с опытом, и молодежь, которую обучали прямо на конвейере. Здесь и без известных событий строгий контроль на входе. Переодели и нашу съемочную группу! По цветовой гамме можно понять, кто из сотрудников за что отвечает. В голубой форме те, что работают с сырым продуктом. В зеленой - с готовым. Ну и как тут уйдешь на удаленку?Эта съемка для всех была нелегкой - кругом запахи - под финал посещения все точно нагуляли аппетит. Президент предложил и министрам, и нашей съемочной группе продегустировать линейку. А сам попробовал запеченное куриное филе.Кстати, Глава государства рассказал сегодня сотрудникам предприятия и о своей отдушине - как известно, у Президента большое подворье. Коровы, козы, кролики - проще сказать, кого нет. И сегодня пополнение. Президенту подарили петуха и 4 курицы. А еще инкубатор.У продукции этого предприятия конкуренция на рынке невелика. Нескромно, но руководство говорит, такого уровня производства в Беларуси нет, а в России только несколько. А какие это хорошие новости для района, где вопросы трудоустройства на первом месте. С увеличением объемов добавятся еще две сотни рабочих мест. Плюс для города-спутника, который будет прирастать и жильем, и новоселами. Вот так и получается: кто-то хочет остаться дома, а кто-то борется за возможность, и дорога в 30 км - не помеха.