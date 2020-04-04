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Возвращение белорусов из Дели на родину. Перелетом будет заниматься Belavia
04.04.2020 12:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT107 белорусов вскоре вернутся из Дели домой. Перелетом белорусов будет заниматься Belavia. Содействие окажет российская сторона. Об этом сообщил посол этой страны в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Из-за эпидемии COVID-19 часть наших граждан не смогла воспользоваться услугами российских авиаперевозчиков.
Сейчас пассажирам оформляются электронные билеты, а компания запрашивает разрешения на пролет над территорией ряда государств. Вылет из столицы Индии запланирован уже на завтра.
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107 белорусов вскоре вернутся из Дели домой. Перелетом белорусов будет заниматься Belavia. Содействие окажет российская сторона. Об этом сообщил посол этой страны в...
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