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В Белтелерадиокомпании ежедневно проходит дезинфекция
04.04.2020 21:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСанитайзеры в обязательном порядке установлены и в здании нашего телецентра. Кроме того, ежедневно в Белтелерадиокомпании проходит дезинфекция, начиная от дверных ручек на входе в телецентр и заканчивая студией, из которой мы выходим в эфир. Обработке подвергается и аппаратная, откуда ежедневно режиссерские бригады выдают
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Санитайзеры в обязательном порядке установлены и в здании нашего телецентра. Кроме того, ежедневно в Белтелерадиокомпании проходит дезинфекция, начиная от...
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