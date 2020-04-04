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В Белтелерадиокомпании ежедневно проходит дезинфекция

04.04.2020 21:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Санитайзеры в обязательном порядке установлены и в здании нашего телецентра. Кроме того, ежедневно в Белтелерадиокомпании проходит дезинфекция, начиная от дверных ручек на входе в телецентр и заканчивая студией, из которой мы выходим в эфир. Обработке подвергается и аппаратная, откуда ежедневно режиссерские бригады выдают "Новости" и "Панораму".
 
 
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Санитайзеры в обязательном порядке установлены и в здании нашего телецентра. Кроме того, ежедневно в Белтелерадиокомпании проходит дезинфекция, начиная от...
 
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