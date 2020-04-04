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Интервью итальянского политолога профессора Рафаэля Маркетти смотрите завтра в "Главном эфире"

04.04.2020 21:58 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Италия готовится к экономическому кризису после эпидемии и призывает Брюссель проявить солидарность, а значит и благоразумие. Ведь экстренная остановка производств и разорение малого и среднего бизнеса затронет не только Апеннины, но и большую часть еврозоны. Свое мнение о том, почему и как это будет - в эксклюзивном интервью нашему телеканалу высказал профессор политологии Рафаэль Маркетти. Сейчас ученый на карантине в Риме читает лекции онлайн. Он согласился дать свои прогнозы будущего для Евросоюза по Skype-связи. Почему пандемия  - не худшее из зол для Европы? Как повлияет карантин  на политические расклады после эпидемии? И смогут ли самые пострадавшие от кризиса страны  сохранить свои стратегические активы от захвата и спекуляций? Полное интервью. Острый и глубокий анализ - от итальянского политолога профессора Рафаэля Маркетти смотрите завтра в "Главном эфире".

 
 
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Италия готовится к экономическому кризису после эпидемии и призывает Брюссель проявить солидарность, а значит и благоразумие. Ведь экстренная остановка...
 
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