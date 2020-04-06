«Гаишники догоняли - посмотреть, девушка ли за рулем». История Кати, которая работает трактористом

Источник материала: Tut.by

В профессии Катя с детства: ее отец тоже был трактористом — и в мастерскую брал, и на тракторе катал. Когда закончилась школа, мама девушки отправляла ее в духовное училище. Катя практически сразу поняла, что это не ее, и все-таки поступила в ПТУ. Сейчас девушка трудится трактористом в деревне. Самое сложное — каждый раз на новом месте доказывать, что она что-то умеет. А Катя умеет — и водить, и покопаться в движке, и 20-литровую банку с маслом перенести. На работе практически всегда без маникюра и макияжа. Из профессиональных травм — 4 сломанных пальца. Мы продолжаем проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.

