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В Витебске и Гомеле оперативники задержали четверых работников интернет-магазинов по продаже наркотиков

07.04.2020 18:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске и Гомеле задержали работников интернет-магазинов по продаже альфа-PVP. Подробности сообщает МВД.


Сначала 25 марта в Витебске гомельские оперативники вместе с местными коллегами задержали 27-летнюю местную жительницу, которая являлась оператором и администратором интернет-магазина по продаже синтетика. У нее обнаружили список с местами «закладок» на территории Советского района Гомеля и Жлобина. Милиционеры проверили тайники и изъяли 13 полимерных свертков с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP.

Затем оперативники вышли на 23-летнюю гомельчанку — сотрудницу этого же интернет-магазина. Оказалось, что она, потеряв связь с задержанной в Витебске, устроилась на работу в другой аналогичный интернет-магазин. После задания по закладкам психотропов ей поручили доставить оптовую партию (более 50 граммов) альфа-PVP из Минска в Гомель. Часть синтетика перед поездкой девушка разложила в тайниках в Минске, остальное прихватила с собой.

Задержали ее 4 апреля на перроне железнодорожного вокзала в Гомеле. У девушки с собой были электронные весы, фасовочные пакеты, изолента и полимерный пакет с 44 граммами все того же синтетика.


А на следующий день сотрудники наркоконтроля Гомельщины вышли на след и задержали еще двух розничных курьеров.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В Витебске и Гомеле задержали работников интернет-магазинов по продаже альфа-PVP. Подробности сообщает МВД.
 
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