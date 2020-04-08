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Миссия Всемирной организации здравоохранения прибыла в Беларусь
08.04.2020 09:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМиссия Всемирной организации здравоохранения прибыла в Беларусь накануне вечером. В состав делегации вошли три эксперта. Официальная работа начнется сегодня и продолжится до субботы 11 апреля. Напомним, делегация прибыла в Беларусь по приглашению Главы государства. Эксперты смогут на месте оценить реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер, проанализировать подходы к оказанию медицинской помощи. Специалисты посетят учреждения здравоохранения Минска, а также Минской и Витебской областей.
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Миссия Всемирной организации здравоохранения прибыла в Беларусь накануне вечером. В состав делегации вошли три эксперта. Официальная работа начнется сегодня и...
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