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Миссия Всемирной организации здравоохранения прибыла в Беларусь

08.04.2020 09:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Миссия Всемирной организации здравоохранения прибыла в Беларусь накануне вечером. В состав делегации вошли три  эксперта. Официальная работа начнется сегодня и продолжится до субботы  11 апреля. Напомним, делегация прибыла в Беларусь по приглашению Главы государства.  Эксперты смогут на месте оценить реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер, проанализировать подходы к оказанию медицинской помощи. Специалисты посетят учреждения здравоохранения Минска, а также Минской и Витебской областей.
 
Теги: Минск
 
 
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Миссия Всемирной организации здравоохранения прибыла в Беларусь накануне вечером. В состав делегации вошли три  эксперта. Официальная работа начнется сегодня и...
 
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