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В Минске 6-й роддом готовится стать инфекционным, беременных будут принимать в других роддомах
08.04.2020 11:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беременным Минска, которые должны были рожать в 6-м роддоме, акушерско-гинекологическую помощь будут оказывать в других роддомах столицы. Это связано с тем, что медучреждение готовится стать инфекционным в связи с эпидемической ситуацией с COVID-19.
«Дорогие будущие родители! Наш роддом и весь персонал готовится стать инфекционным в связи с эпидемической ситуацией, поэтому женщины, которые относятся к нам, будут госпитализироваться в другие роддома для оказания акушерско-гинекологической помощи!» — такое
Главный врач 6-й городской клинической больницы Минска Игорь Юркевич подтвердил, что роддом, который входит в структуру их клиники, действительно временно не будет оказывать акушерско-гинекологическую помощь.
— Мы пока приостановили прием рожениц в соответствии с приказом Комитета по здравоохранению Мингорисполкома. Учитывая, что госпиталь в целом работает с пациентами, обследованными по COVID-19, то логично что и роддому надо быть готовым к развитию разной ситуации.
Оказание платных услуг в роддоме тоже приостановлено.
Рожениц будут распределять по роддомам Минска таким образом:
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Беременным Минска, которые должны были рожать в 6-м роддоме, акушерско-гинекологическую помощь будут оказывать в других роддомах столицы.
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