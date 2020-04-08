В Минске 6-й роддом готовится стать инфекционным, беременных будут принимать в других роддомах

Источник материала: Tut.by

Беременным Минска, которые должны были рожать в 6-м роддоме, акушерско-гинекологическую помощь будут оказывать в других роддомах столицы. Это связано с тем, что медучреждение готовится стать инфекционным в связи с эпидемической ситуацией с COVID-19.



6-й роддом Минска. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Дорогие будущие родители! Наш роддом и весь персонал готовится стать инфекционным в связи с эпидемической ситуацией, поэтому женщины, которые относятся к нам, будут госпитализироваться в другие роддома для оказания акушерско-гинекологической помощи!» — такое сообщение появилось в Instagram-аккаунте 6-го роддома Минска.

Главный врач 6-й городской клинической больницы Минска Игорь Юркевич подтвердил, что роддом, который входит в структуру их клиники, действительно временно не будет оказывать акушерско-гинекологическую помощь.

— Мы пока приостановили прием рожениц в соответствии с приказом Комитета по здравоохранению Мингорисполкома. Учитывая, что госпиталь в целом работает с пациентами, обследованными по COVID-19, то логично что и роддому надо быть готовым к развитию разной ситуации.

Оказание платных услуг в роддоме тоже приостановлено.

Рожениц будут распределять по роддомам Минска таким образом:

1-я городская клиническая больница — женская консультация 1-й городской больницы, 1, 5, 6, 8, 18, 19, 23, 27, 28, 30,40-я городские поликлиники.

Городской клинический родильный дом № 2 — 2, 4, 10, 11, 12, 15, 20, 26, 34, 35 городские поликлиники.

5-я городская клиническая больница — 3, 7, 14, 16, 17, 21, 22, 25, 29, 32, 36, 37, 38, 39 городские поликлиники.

3-я городская клиническая больница имени Е.В. Клумова — все городские поликлиники в соответствие с приказом Комитета по здравоохранению Мингорисполкома от 01.04. 2020 № 173.