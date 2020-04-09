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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Организаторы "Евровидения" предлагают поклонникам конкурса стать участниками онлайн-шоу 16 мая Организаторы "Евровидения" предлагают поклонникам конкурса стать участниками онлайн-шоу "Eurovision: Europe Shine A Light". Для этого желающим надо спеть на видео песню...

Организаторы "Евровидения" предлагают поклонникам конкурса стать участниками онлайн-шоу "Eurovision: Europe Shine A Light".Для этого желающим надо спеть на видео песню Джонни Логана "What's Another Year". Лучшие ролики будут показаны в эфире 16 мая.В онлайн-концерте споют исполнители из разных стран. Среди них отобранные ранее представители 2020 года, а также те, кто пел на конкурсной сцене в прошлые годы."Для этого шоу мы разыскиваем поклонников конкурса! Таким образом, у нас получится "хор "Евровидения" из фанатов со всего мира, которые исполнят песню победителя конкурса 1980 года Джонни Логана. И, возможно, вы увидите себя поющим в международном телевизионном эфире", - говорится в сообщении.Организаторы рассказали, что желающим оказаться в телеэфире следует надеть лучший наряд из гардероба (с символикой конкурса), украсить комнату для соответствующей атмосферы и сделать запись исполнения песни, которую потом нужно отправить организаторам.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите