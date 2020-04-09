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Организаторы "Евровидения" предлагают поклонникам конкурса стать участниками онлайн-шоу 16 мая

09.04.2020 18:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Организаторы "Евровидения" предлагают поклонникам конкурса стать участниками онлайн-шоу "Eurovision: Europe Shine A Light". 

Для этого желающим надо спеть на видео песню Джонни Логана "What's Another Year". Лучшие ролики будут показаны в эфире 16 мая.

В онлайн-концерте споют исполнители из разных стран. Среди них отобранные ранее представители 2020 года, а также те, кто пел на конкурсной сцене в прошлые годы.

"Для этого шоу мы разыскиваем поклонников конкурса! Таким образом, у нас получится "хор "Евровидения" из фанатов со всего мира, которые исполнят песню победителя конкурса 1980 года Джонни Логана. И, возможно, вы увидите себя поющим в международном телевизионном эфире", - говорится в сообщении.

Организаторы рассказали, что желающим оказаться в телеэфире следует надеть лучший наряд из гардероба (с символикой конкурса), украсить комнату для соответствующей атмосферы и сделать запись исполнения песни, которую потом нужно отправить организаторам.
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Организаторы "Евровидения" предлагают поклонникам конкурса стать участниками онлайн-шоу "Eurovision: Europe Shine A Light".  Для этого желающим надо спеть на видео песню...
 
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