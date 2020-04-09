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До 14% веса не хватало в партиях фасованных продуктов в магазинах Гомельской области

09.04.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

До 14% веса не хватало в партиях фасованных продуктов в магазинах Гомельской области

Недовесы фасованных продуктов в магазинах Гомельской области по отдельным товарам составили до 14% в 2019 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в региональной инспекции Госстандарта.

Областная инспекция в прошлом году проверила 50 наименований фасованных товаров, в 62% в упаковках не хватало до 14% продукции. Это крупы, кондитерские изделия, подсолнечное масло, рыбные консервы, бобовые. Большинство товаров — российского производства.

В шести партиях подсолнечного масла торговых марок «Жемчужина Поволжья», «Волжские Зори», «Масло от Яночки», «Кубанская семечка» (Россия) было недолито до 3% продукта в каждую упаковку.

Не раз выявлялись нарушения со стороны фасовщиков круп и бобовых культур торговых марок «Благая», «Фермер» (недовес до 2% товара). «Также во всех подвергнутых испытаниям упаковках рыбных консервов «Кальмар шинкованный без кожицы натуральный» (ООО «Фортуна Крым») массовая доля кальмара в среднем составила 30%, что не соответствовало указанному на маркировке «не менее 125 г (67%)», — отметили в областном Госстандарте. В фасовках кондитерских изделий производства Турции был недовес до 14%, сладостей из Украины — до 5%.

Бракованные партии изъяты из продажи. «Однако это не исключает аналогичные нарушения по другим партиям недобросовестных фасовщиков. К примеру, уже в текущем году выявлены две партии подсолнечного масла торговых марок «Кухарка» и «Счастье есть» производства России. В каждой бутылке номинальным объемом 800 мл не хватало до 30 мл», — рассказали в областной инспекции.

Госстандарт продолжает контроль в торговых сетях региона.

 
 
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Недовесы фасованных продуктов в магазинах Гомельской области по отдельным товарам составили до 14% в 2019 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в...
 
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