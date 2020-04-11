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В Беларуси 301 медицинский работник инфицирован COVID-19. Больше всего в Минске

11.04.2020 15:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси на сегодня 301 медицинский работник инфицирован COVID-19. Об этом отвечая на вопрос TUT.BY, во время пресс-брифинга экспертной миссии ВОЗ рассказал министр здравоохранения Владимир Караник.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Среди инфицированных медиков большинство в Минске, Витебской и Минской областях. В остальных регионах случаи единичные. Министр здравоохранения Владимир Караник пояснил, что анализируется каждый случай заражения медиков. У большинства из них заболевание протекает бессимптомно, никто не находится на ИВЛ.

Медики во всех странах мира находятся на передовой в борьбе с COVID-19.

(Дополняется)

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси на сегодня 301 медицинский работник инфицирован COVID-19. Об этом отвечая на вопрос TUT.BY, во время пресс-брифинга экспертной миссии ВОЗ рассказал министр...
 
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