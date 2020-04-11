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В Могилеве на месте бывшего лагеря смерти началась масштабная реконструкция мемориала
11.04.2020 19:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Беларусь помнит". Каждого, кто приближал Великую Победу героизмом и ценой своей жизни - летчиков, пехотинцев, танкистов, подпольщиков и партизан. В знак почета и в качестве подарка городу в Могилеве на месте бывшего лагеря смерти началась масштабная реконструкция мемориала. Обновлен он будет к майским праздникам. Андрей Ястребов о знаковом месте и сохранении памяти.
Сейчас тихий, уютный микрорайон на территории заднепровья Могилева - Луполово. К Великой Отечественной именно здесь базировались полки 43-й советской авиадивизии. Летом 1941 после 23-дневного сопротивления Красной армии под Буйничами немцы оккупировали город. А аэродром задействовали под лагерь смерти. Это кадры немецкого военного журнала. Пленных - рядовых красноармейцев и младшего командирского состава, всех захваченных на востоке от Днепра - сгоняли сюда, на 4-й сборно-пересылочный пункт. Потом шталаг № 341.
Отсюда узников отправляли на каторжные работы в Германию, задействовали на строительстве укреплений вдоль Днепра. Луполовский лагерь смерти существовал до весны 1943, рассказывает Александра Буракова - научный сотрудник областного краеведческого музея. Он и сегодня хранит воспоминания свидетелей тех времен и редкие фотоснимки.
После Великой Победы на месте лагеря смерти установили памятник. А в 1984 к 40-летию освобождения Беларуси открыли масштабный мемориал - символ большой трагедии. Мемориал стал памятником не только узникам (здесь увековечены имена и милиционеров, и ополченцев), но и местом захоронения солдат, которых и поныне находят поисковики.
На гранитных плитах около 400 имен защитников, в том числе почти полсотни воинов 238-й и 369-й стрелковых дивизий 2-го Белорусского фронта, которые погибли во время освобождения Могилева. Настоящий подарок городу к 75-летию Великой Победы - масштабная реконструкция мемориала.
Появятся на мемориале и информационные стенды. И еще горячее станет Вечный огонь - символ жизни. Он после реконструкции к празднику Великой Победы опять напомнит своим пламенем о сохраненной памяти.
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"Беларусь помнит". Каждого, кто приближал Великую Победу героизмом и ценой своей жизни - летчиков, пехотинцев, танкистов, подпольщиков и партизан. В знак почета и в...
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