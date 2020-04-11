ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Могилеве на месте бывшего лагеря смерти началась масштабная реконструкция мемориала

11.04.2020 19:06 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

"Беларусь помнит". Каждого, кто приближал Великую Победу героизмом и ценой своей жизни - летчиков, пехотинцев, танкистов, подпольщиков и партизан. В знак почета и в качестве подарка городу в Могилеве на месте бывшего лагеря смерти  началась масштабная реконструкция мемориала. Обновлен он будет к майским праздникам. Андрей Ястребов  о знаковом месте и сохранении памяти.

Сейчас тихий, уютный микрорайон на территории заднепровья Могилева - Луполово. К Великой Отечественной именно здесь базировались полки 43-й советской авиадивизии. Летом 1941 после 23-дневного сопротивления Красной армии под Буйничами немцы оккупировали город. А аэродром  задействовали под лагерь смерти. Это кадры немецкого военного журнала. Пленных - рядовых красноармейцев и младшего командирского состава, всех захваченных на востоке от Днепра - сгоняли сюда, на 4-й сборно-пересылочный пункт. Потом шталаг № 341.

Отсюда узников отправляли на каторжные работы в Германию, задействовали на строительстве укреплений вдоль Днепра. Луполовский лагерь смерти существовал до весны 1943, рассказывает Александра Буракова - научный сотрудник областного краеведческого музея. Он и сегодня хранит воспоминания свидетелей тех времен и редкие фотоснимки. 

После Великой Победы на месте лагеря смерти установили памятник. А в 1984 к 40-летию освобождения Беларуси открыли масштабный мемориал - символ большой трагедии. Мемориал стал памятником не только узникам (здесь увековечены имена и милиционеров, и ополченцев), но и местом захоронения солдат, которых и поныне находят поисковики. 

На гранитных плитах  около 400 имен защитников, в том числе  почти полсотни воинов 238-й и 369-й стрелковых дивизий 2-го Белорусского фронта, которые погибли во время освобождения Могилева. Настоящий подарок городу к 75-летию Великой Победы - масштабная реконструкция мемориала. 

Появятся на мемориале и информационные стенды. И  еще горячее станет Вечный огонь - символ жизни. Он после реконструкции к празднику Великой Победы опять напомнит своим пламенем о сохраненной памяти. 

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Беларусь помнит". Каждого, кто приближал Великую Победу героизмом и ценой своей жизни - летчиков, пехотинцев, танкистов, подпольщиков и партизан. В знак почета и в...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси 301 медицинский работник инфицирован COVID-19. Больше всего в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
11.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика