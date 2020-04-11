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В системе здравоохранения Минской области появится сразу несколько значительных объектов

11.04.2020 18:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это больница вместе с поликлиникой в Заславле. Комплекс зданий проектируют. Кроме того, в Борисове возводят детский многопрофильный корпус больницы, станцию переливания крови, также модернизируют хирургический корпус. Новую большую детскую поликлинику строят в Жодино. В нынешнем году один из акцентов в развитии социальной сферы и на новых детских садах,  особенно в Минском районе. 

Социальные объекты возводят и в  городе - спутнике  столицы  - Смолевичах. Там появятся поликлиника, детские сады, школа и большой торговый центр.

 
 
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Это больница вместе с поликлиникой в Заславле. Комплекс зданий проектируют. Кроме того, в Борисове возводят детский многопрофильный корпус больницы, станцию...
 
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