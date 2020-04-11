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В системе здравоохранения Минской области появится сразу несколько значительных объектов
11.04.2020 18:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто больница вместе с поликлиникой в Заславле. Комплекс зданий проектируют. Кроме того, в Борисове возводят детский многопрофильный корпус больницы, станцию переливания крови, также модернизируют хирургический корпус. Новую большую детскую поликлинику строят в Жодино. В нынешнем году один из акцентов в развитии социальной сферы и на новых детских садах, особенно в Минском районе.
Социальные объекты возводят и в городе - спутнике столицы - Смолевичах. Там появятся поликлиника, детские сады, школа и большой торговый центр.
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Это больница вместе с поликлиникой в Заславле. Комплекс зданий проектируют. Кроме того, в Борисове возводят детский многопрофильный корпус больницы, станцию...
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