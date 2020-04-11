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На вторую половину субботы в трех областях страны объявлен оранжевый уровень опасности

11.04.2020 16:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До 21 часа 11 апреля в трех областях страны объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили TUT.BY в Белгидромет Минприроды.


Фото: Reuters

«В субботу до 21 часа на большей части территории Витебской, Могилевской и Гомельской областей ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с», — сообщили синоптики.

В выходные после теплой и сухой погоды в страну вернется температура, более характерная для начала апреля. А в начале следующей недели холодный воздух со Скандинавии принесет снег.

 
 
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До 21 часа 11 апреля в трех областях страны объявлен оранжевый уровень опасности.
 
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