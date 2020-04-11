|
На вторую половину субботы в трех областях страны объявлен оранжевый уровень опасности
11.04.2020 16:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
До 21 часа 11 апреля в трех областях страны объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили TUT.BY в Белгидромет Минприроды.
«В субботу до 21 часа на большей части территории Витебской, Могилевской и Гомельской областей ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с», — сообщили синоптики.
В выходные после теплой и сухой погоды в страну
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До 21 часа 11 апреля в трех областях страны объявлен оранжевый уровень опасности.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)