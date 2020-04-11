«Слезы были, но без истерик». Истории людей, которые быстро развелись

Источник материала: Tut.by

Обмениваясь обручальными кольцами, мало кто думает о том, что счастливая семейная жизнь продлится недолго. Молодожены мечтают о детях, доме, машине, но случается так, что спустя всего несколько месяцев со свадьбы становится понятно, что брак — это ошибка. Мы пригласили людей, которые быстро развелись. Поговорили о причинах, трудностях и о том, как это повлияло на их жизнь.