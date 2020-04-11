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Есть объяснение и на микроуровне





Перед тем как чем-то серьезно заниматься, стоит пройти обследование, сдать анализы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Медитация: польза и вред. Что говорит наука? Пару лет назад шуму наделала история про детскую футбольную команду из Таиланда, которая оказалась запертой в пещере из-за сезона дождей. Без света и при минимуме...

Пару лет назад шуму наделала история про детскую футбольную команду из Таиланда, которая оказалась запертой в пещере из-за сезона дождей. Без света и при минимуме кислорода дети от 11 до 16 лет провели почти две недели в замкнутом пространстве. Когда их спасли, они сказали, что пережить кризис им помогла медитация, которой их обучил тренер.В чем же секрет этой техники и что о медитации говорит наука? Пора разобраться. Поможет нам заведующая лабораторией нейрофизиологии Института физиологии- определенное состояние, которое характеризуется изменением мозговых волн. Это торможение нервных процессов, включение парасимпатической нервной системы. С точки зрения науки во время медитации в мозге происходят определенные процессы и, если верить практикующим, результат положительный.Главный эффект медитации, который фиксирует множество исследований, - переключение мозга из системы бей-беги в систему релакса. Благодаря этому мозг перестает оценивать, сортировать информацию, стрессовать, зато занимается обработкой данных, связанных с собственной личностью человека, а не с внешним миром. Отсюда и ощущения безмятежности и покоя, эмпатии и сострадания.Нобелевский лауреат Элизабет Блэкберн в 1980-х нашла в организме человека теломеры - повторяющиеся последовательности генетического кода, которые защищают его. Теломеры могут менять размер: чем они меньше, тем выше риск различных заболеваний. Так вот медитация может удлинять теломеры.Изменения происходят даже внешне. Исследования показали, что у медитирующих увеличивается серое вещество и утолщаются участки мозга, ответственные за внимание, память и концентрацию.Многие медитативные практики используют различные ритуалы и реквизит. Они могут быть разными: звуки, запахи, изображения. Но в основе медитации лежит не это, а принципы, которые активируют ту самую парасимпатическую систему.У медитации есть не только плюсы, но и минусы. Если человек страдает депрессией, шизофренией, биполярным аффективным расстройством или другим психическим заболеванием, медитация может обернуться для него неприятностями: обострением, психозом или даже попыткой суицида.Медитация - это не волшебная таблетка. Эффект упражнений зависит от множества факторов, но доказанные наукой результаты уже есть.