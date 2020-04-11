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Медитация: польза и вред. Что говорит наука?
11.04.2020 18:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПару лет назад шуму наделала история про детскую футбольную команду из Таиланда, которая оказалась запертой в пещере из-за сезона дождей. Без света и при минимуме кислорода дети от 11 до 16 лет провели почти две недели в замкнутом пространстве. Когда их спасли, они сказали, что пережить кризис им помогла медитация, которой их обучил тренер.
В чем же секрет этой техники и что о медитации говорит наука? Пора разобраться. Поможет нам заведующая лабораторией нейрофизиологии Института физиологии Светлана Пашкевич.
Медитация - определенное состояние, которое характеризуется изменением мозговых волн. Это торможение нервных процессов, включение парасимпатической нервной системы. С точки зрения науки во время медитации в мозге происходят определенные процессы и, если верить практикующим, результат положительный.
Главный эффект медитации, который фиксирует множество исследований, - переключение мозга из системы бей-беги в систему релакса. Благодаря этому мозг перестает оценивать, сортировать информацию, стрессовать, зато занимается обработкой данных, связанных с собственной личностью человека, а не с внешним миром. Отсюда и ощущения безмятежности и покоя, эмпатии и сострадания.
Есть объяснение и на микроуровне
Нобелевский лауреат Элизабет Блэкберн в 1980-х нашла в организме человека теломеры - повторяющиеся последовательности генетического кода, которые защищают его. Теломеры могут менять размер: чем они меньше, тем выше риск различных заболеваний. Так вот медитация может удлинять теломеры.
Изменения происходят даже внешне. Исследования показали, что у медитирующих увеличивается серое вещество и утолщаются участки мозга, ответственные за внимание, память и концентрацию.
Многие медитативные практики используют различные ритуалы и реквизит. Они могут быть разными: звуки, запахи, изображения. Но в основе медитации лежит не это, а принципы, которые активируют ту самую парасимпатическую систему.
Составляющие медитации:
Ритмичное дыхание: когда человек следит за своим дыханием, дышит глубоко и осознанно, замедляется пульс и наступает общее успокоение.
Концентрация внимания (чаще всего именно для него нужны различные объекты): подобное состояние активирует префронтальную кору, которая в свою очередь подавляет активность амигдалы (миндалевидного тела) - главной "тревожной кнопки" мозга.
Спокойная обстановка способствует концентрации внимания.
Расслабленная поза поддерживает ток крови, в достаточной степени насыщенной кислородом. Этот механизм заставляет мозг работать на полную катушку и снимает напряжение.
Наблюдение: вместо того чтобы принимать близко к сердцу каждую мелочь, лучше дистанцироваться от стресса.
У медитации есть не только плюсы, но и минусы. Если человек страдает депрессией, шизофренией, биполярным аффективным расстройством или другим психическим заболеванием, медитация может обернуться для него неприятностями: обострением, психозом или даже попыткой суицида.
Перед тем как чем-то серьезно заниматься, стоит пройти обследование, сдать анализы.
Медитация - это не волшебная таблетка. Эффект упражнений зависит от множества факторов, но доказанные наукой результаты уже есть.
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Пару лет назад шуму наделала история про детскую футбольную команду из Таиланда, которая оказалась запертой в пещере из-за сезона дождей. Без света и при минимуме...
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