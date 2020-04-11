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Экологический, стильный и экономичный. В Гомеле начал курсировать новый гибридный автобус





В университете имени Франциска Скорины появились 3 новые специальности





Вышитые сюжеты по мотивам картин известных художников выставили в Гомеле

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нововведения в системе общественного транспорта и образования Гомеля Новый экологический транспорт, новые учебные специальности и новый взгляд на давно известные живописные сюжеты. Эта неделя для Гомельского региона была богатой...

Новый экологический транспорт, новые учебные специальности и новый взгляд на давно известные живописные сюжеты. Эта неделя для Гомельского региона была богатой на новинки. О нововведениях в системе общественного транспорта и образования смотрите в нашем дайджесте.Для движения транспортное средство использует электричество. Первые дни эксплуатации показали, что он на 25 процентов экономичнее и делает меньше выбросов в воздух. В автобусе предусмотрены пандус и широкие двери, что удобно для инвалидов-колясочников. Из-за отсутствия колесных арок и тумб салон значительно просторнее, а низкую посадку оценили пожилые пассажиры и взрослые с маленькими детьми. В автобусе предусмотрено почти 90 мест, в том числе есть площадка для перевозки инвалидов.Факультет математики и технологий программирования предлагает специальность "прикладная информатика". Ее выпускники будут работать проектировщиками информационных систем и менеджерами программных проектов. Объявлен первый набор на специальность "лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций". Также филологический факультет приглашает на специальность "русский язык и литература. Иностранный язык". Кстати, вуз впервые провел дистанционное распределение студентов. Кроме того, в университете перенесли занятия на более позднее время и отменили лекции на больших потоках.Мастер Светлана Корбут представила на суд посетителей около 20 своих работ в технике глади. В экспозиции - копии знаменитых полотен Левитана, Саврасова и других художников. Автор с детства увлекалась живописью, участвовала в выставках. Ее вышитые картины нашли своего зрителя в Беларуси и России, в том числе в галереях и в музеях. Организаторы выставки предлагают посетителям ознакомиться с экспозицией по месту ее проведения, а также дистанционно - не выходя из дома: на сайте или в социальных сетях.