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Нововведения в системе общественного транспорта и образования Гомеля

11.04.2020 18:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новый экологический транспорт, новые учебные специальности и новый взгляд на давно известные живописные сюжеты. Эта неделя для Гомельского региона была богатой на новинки. О нововведениях в системе общественного транспорта и образования  смотрите в нашем дайджесте.


Экологический, стильный и экономичный. В Гомеле начал курсировать новый гибридный автобус


Для движения транспортное средство использует электричество. Первые дни эксплуатации показали, что он на 25 процентов экономичнее и делает меньше выбросов  в воздух. В автобусе предусмотрены пандус и широкие двери, что удобно для инвалидов-колясочников. Из-за отсутствия колесных арок и тумб салон значительно просторнее, а низкую посадку оценили пожилые пассажиры и взрослые с маленькими детьми.  В автобусе предусмотрено почти 90 мест, в том числе есть площадка для перевозки инвалидов. 


В университете имени Франциска Скорины появились 3 новые специальности

Факультет математики и технологий программирования предлагает специальность "прикладная информатика". Ее выпускники будут работать проектировщиками  информационных систем и менеджерами программных проектов. Объявлен первый набор на специальность "лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций". Также филологический факультет приглашает на специальность "русский язык и литература. Иностранный язык". Кстати, вуз впервые провел дистанционное распределение студентов. Кроме того, в университете перенесли занятия на более позднее время и отменили лекции на больших потоках. 


Вышитые сюжеты по мотивам картин известных художников выставили в Гомеле


Мастер Светлана Корбут представила на суд посетителей около 20 своих работ в технике глади. В экспозиции - копии знаменитых полотен Левитана, Саврасова и других художников. Автор с детства увлекалась живописью, участвовала в выставках. Ее вышитые картины нашли своего зрителя в Беларуси и России, в том числе в галереях и в музеях. Организаторы выставки предлагают посетителям ознакомиться с экспозицией по месту ее проведения, а также дистанционно - не выходя  из дома: на сайте или в социальных сетях. 

 
Теги: Гомель
 
 
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Новый экологический транспорт, новые учебные специальности и новый взгляд на давно известные живописные сюжеты. Эта неделя для Гомельского региона была богатой...
 
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