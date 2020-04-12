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Погода в Гродно на 12 апреля
12.04.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 12 апреля, в Гродно облачно с прояснениями.
Утром в Гродно температура воздуха +5 °C. Ветер Ю — 4−6 м/с. Влажность составит 55%, давление — 769 мм рт. ст.
Днем температура воздуха +12 °C. Ветер ЮЗ — 6−8 м/с, порывами до 13 м/с. Влажность составит 35%, давление — 765 мм рт. ст.
Вечером температура воздуха +9 °C. Ветер Ю — 4−6 м/с. Влажность составит 65%, давление — 761 мм рт. ст.
Хорошего дня, друзья!
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Сегодня, 12 апреля, в Гродно облачно с прояснениями
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