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Погода в Гомеле на 12 апреля
12.04.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 12 апреля, в Гомеле переменная облачность.
Утром в Гомеле температура воздуха +4 °C. Ветер З — 2−4 м/с. Влажность составит 55%, давление — 771 мм рт. ст.
Днем температура воздуха +10 °C. Ветер З — 3−5 м/с. Влажность составит 30%, давление — 769 мм рт. ст.
Вечером температура воздуха +6 °C. Ветер Ю — 3−5 м/с. Влажность составит 60%, давление — 766 мм рт. ст.
Хорошего дня, друзья!
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Сегодня, 12 апреля, в Гомеле переменная облачность
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