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Погода в Гомеле на 12 апреля

12.04.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 12 апреля, в Гомеле переменная облачность.

Утром в Гомеле температура воздуха +4 °C. Ветер З — 2−4 м/с. Влажность составит 55%, давление — 771 мм рт. ст.

Днем температура воздуха +10 °C. Ветер З — 3−5 м/с. Влажность составит 30%, давление — 769 мм рт. ст.

Вечером температура воздуха +6 °C. Ветер Ю — 3−5 м/с. Влажность составит 60%, давление — 766 мм рт. ст.

Хорошего дня, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня, 12 апреля, в Гомеле переменная облачность
 
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