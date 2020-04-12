ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье-2020.
Бывших врачей не бывает. Врач-педиатр Валентина Смольникова.
Фото Ирины ПАЛУБЕЦ.
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье-2020
12.04.2020 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье-2020.
Фото Ирины ПАЛУБЕЦ.
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье-2020. Бывших врачей не бывает. Врач-педиатр Валентина Смольникова. ...
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