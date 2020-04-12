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ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье-2020

12.04.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье-2020.ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье-2020
ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье-2020
ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье-2020
ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье-2020
ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье-2020
ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье-2020
ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье-2020 ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье-2020
ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье-2020
Бывших врачей не бывает. Врач-педиатр Валентина Смольникова.ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье-2020
ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье-2020
ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье-2020
ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье-2020
ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье-2020
ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье-2020
ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье-2020
ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье-2020
ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье-2020
ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье-2020
ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье-2020
ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье-2020
ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье-2020
ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье-2020

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ.

 
 
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье-2020. Бывших врачей не бывает. Врач-педиатр Валентина Смольникова. ...
 
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