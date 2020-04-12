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Светлый праздник Воскресения Христова отмечают сегодня католики и протестанты

12.04.2020 12:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси его встретили более полутора миллиона человек. С Пасхой верующих поздравил Президент Александр Лукашенко.

Президент поздравил католиков с Пасхой


"Светлые дни этого великого праздника напоминают нам о спасительной надежде, созидательном милосердии  и всеобъемлющей любви, наполняют сердце христианской мудростью. Мы искренне помогаем ближним, защищаем слабых, объединяемся перед лицом испытаний. И с новыми силами строим будущее, в котором есть достойное место каждому человеку. Пусть возвышенные стремления к добру и справедливости останутся незыблемым фундаментом мира и согласия в белорусском обществе, а праздничное пасхальное настроение длиться как можно дольше", - говорится в поздравлении Главы государства.



Светлый праздник Воскресения Христова отмечают сегодня католики и протестанты



Католики всего мира празднуют Воскресение Христово 


Праздничные богослужения накануне прошли во всех костелах нашей страны. Белтелерадиокомпания транслировала святую пасхальную мессу из Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24", чтобы все, кто не смог присутствовать в храме лично, приобщились к молитве. Это воскресенье - только начало пасхального времени. Праздник длится 50 последующих дней, главный акцент которых на предстоящей неделе. В литургии она обозначается как Октава Пасхи.
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси его встретили более полутора миллиона человек. С Пасхой верующих поздравил Президент Александр Лукашенко. Президент поздравил католиков с Пасхой ...
 
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