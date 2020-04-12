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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О непростой дороге домой. Интервью с заместителем гендиректора авиакомпании "Белавиа" Всех, кто к весне уже успевает побывать в заграничном отпуске, наверняка, мы бы назвали везунчиками. Но только не в этом году. Воспоминаний о том, как страны одна за...

Всех, кто к весне уже успевает побывать в заграничном отпуске, наверняка, мы бы назвали везунчиками. Но только не в этом году. Воспоминаний о том, как страны одна за другой отрезали пути "к отступлению домой", уж точно хватит не на один туристический сезон. В плену этого мирового авиаколлапса оказались тысячи наших граждан. Сегодня не многим известно, чего стоило нашим дипломатам и всем причастным вернуть домой белорусских путешественников, застрявших на курортах по всему миру. Да что уж там своих. На борт принимали граждан разных стран. И многие это возвращение назовут, пожалуй, самым долгожданным.О непростой дороге домой Ольга Анищенко расспросила руководство нашего авиаперевозчика, которому предстояло поднять в воздух десятки лайнеров, чтобы наконец объявить:(видео).