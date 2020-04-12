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Онлайн-марафоны в поддержку медиков набирают обороты и на просторах интернета

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусы благодарят врачей. Онлайн-марафоны в поддержку набирают обороты на просторах интернета Все эти недели они работают в режиме нон-стоп. Для них исчезло понятие "смена", забыт отдых дома, спасение жизней - в формате 24 на 7. Мы можем только догадываться, как...

Все эти недели они работают в режиме нон-стоп. Для них исчезло понятие "смена", забыт отдых дома, спасение жизней - в формате 24 на 7. Мы можем только догадываться, как нелегко нашим врачам в это непростое время.Но хочется сказать:. Независимо от возраста, статуса все мы искренне говорим спасибо каждому из вас.в знак благодарности за бесценный труд врачей, собирают средства на благие цели. Публикации, посвященные борьбе с COVID-19, набирают десятки, сотни и тысячи комментариев. Люди активно подписываются на страницы, делятся со знакомыми.Конечно, медработники сейчас нуждаются в особой поддержке.. И это еще одно подтверждение: в медицину идут не за деньгами, а по призванию. Кроме того, в поддержку белорусским врачам в интернете предлагают бесплатное жилье на время пандемии, помощь в обеспечении необходимой амуницией, антиспетиками. Проходят благотворительные концерты с живым звуком. К общему делу присоединилась и Белтелерадиокомпания.. Чтобы подбодрить медсотрудников, нужно сделать пост с хэштэгом #дзякуйдоктар и #дрб. Пишите теплые слова, стихи, песни, снимайте это и публикуйте.