Белорусы благодарят врачей. Онлайн-марафоны в поддержку набирают обороты на просторах интернета

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БT
Все эти недели они работают в режиме нон-стоп. Для них исчезло понятие "смена", забыт отдых дома, спасение жизней - в формате 24 на 7. Мы можем только догадываться, как нелегко нашим врачам в это непростое время.
Но хочется сказать:
белорусы поддерживают своих медиков
. Независимо от возраста, статуса все мы искренне говорим спасибо каждому из вас.
Онлайн-марафоны в поддержку медиков набирают обороты и на просторах интернета
В социальных сетях неравнодушные пользователи публикуют фотографии и видеообращения
в знак благодарности за бесценный труд врачей, собирают средства на благие цели. Публикации, посвященные борьбе с COVID-19, набирают десятки, сотни и тысячи комментариев. Люди активно подписываются на страницы, делятся со знакомыми.
Конечно, медработники сейчас нуждаются в особой поддержке.
Многие из них работают на износ, гораздо дольше 40 часов в неделю
. И это еще одно подтверждение: в медицину идут не за деньгами, а по призванию. Кроме того, в поддержку белорусским врачам в интернете предлагают бесплатное жилье на время пандемии, помощь в обеспечении необходимой амуницией, антиспетиками. Проходят благотворительные концерты с живым звуком. К общему делу присоединилась и Белтелерадиокомпания.
Программа "Добрай ранiцы, Беларусь!" запустила свой флешмоб
. Чтобы подбодрить медсотрудников, нужно сделать пост с хэштэгом #дзякуйдоктар и #дрб. Пишите теплые слова, стихи, песни, снимайте это и публикуйте.
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Все эти недели они работают в режиме нон-стоп. Для них исчезло понятие "смена", забыт отдых дома, спасение жизней - в формате 24 на 7. Мы можем только догадываться, как...