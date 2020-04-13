С 15 апреля на водоёмах Беларуси устанавливается запрет на лов судака

Источник материала: Полесская правда



С целью сохранения популяции судака и создания благоприятных условий для его размножения, в том числе в преднерестовый и посленерестовый периоды, в рыболовных угодьях Беларуси с 15 апреля по 30 мая устанавливается запрет на его лов. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в Пинской межрайонной инспекции животного и растительного мира.

Длинное тело и заострённое рыло не только придают судаку сходство со щукой, но и подчёркивают его хищный образ жизни. В какой-то мере схож судак и с крупным окунем. Длина до 70 см (изредка до 130), масса 2-4 кг (изредка до 20). Тело удлинённое, плотное, сжатое с боков. Рыло заострённое. Челюсти с сильными клыками, между которыми расположены мелкие зубы. Спинные плавники разделены промежутком. Чешуя плотная, частично покрывает жаберную крышку. В боковой линии 85-98 чешуек.

Спина зеленовато-серая, брюхо белое, на боках 8-12 буро-чёрных поперечных полос, спинные и хвостовые плавники покрыты рядами тёмных пятнышек, остальные плавники бледно-желтые.

По образу жизни различают 2 биологические формы судака: жилую, или туводную, и полупроходную. В водоемах Беларуси обитает жилая форма судака. Жилой судак населяет реки и чистые озера, где держится на разных глубинах в зависимости от наличия пищи, содержания кислорода и температуры воды (оптимальная 14-18°С). Водоёмов с неблагоприятным кислородным режимом судак избегает. Большую часть года он держится у дна, предпочитая места с песчаным и каменистым грунтом. На поверхность воды, а также на мели судак выходит только во время нереста или гоняясь за добычей, обычно утром и вечером. Мелкие судачки вместе с окунями встречаются в неглубоких травянистых местах.

Ведёт судак преимущественно одиночный образ жизни, и только его молодь встречается небольшими стайками. В реках судаки зимой не впадают в спячку, а крупными стаями концентрируются у глубоких ям и продолжают питаться, в озёрах же, где кислорода для активной жизни часто бывает недостаточно, судак вместе с лещом и другими рыбами залегает на ямы.

Половозрелым судак становится в 4-5-летнем возрасте, причем самцы, как привило, созревают на год раньше самок. Нерест начинается с апреля, когда температура воды достигает 15-18°С.

Икра вымётывается единовременно на утренней заре в течение 1-2 часов. При похолоданиях икрометание прекращается или растягивается на 2-3 и более недель.

Места для откладывания икры выбирают самцы, они же очищают их от ила. Для нереста судак использует самый различный субстрат. В реках судак откладывает икру на водные растения, в большинстве озёр и водохранилищ — на песок и камни. В озёрах Беларуси нерестилища судака приурочены к песчано-галечным участкам водоёмов. Икра у судака мелкая (диаметром 0,9-1,3 мм), обычно желтоватая, но бывает и синеватой, сероватой или желтовато-синеватой. Плодовитость высокая — самка вымётывает от 200 тысяч до 1 миллиона икринок.

После икрометания вся забота о потомстве ложится на самца, который активно охраняет икру от врагов и предохраняет её от заиления, смывая грязь частыми и сильными движениями грудных плавников. В это время самец как бы «стоит на часах» и абсолютно безразличен к снующим рядом другим рыбам — плотве, окуню, колюшке. Скорость развития икры зависит от температуры воды: при 9- 11°С личинки выходят через 10-11, при 18-22°С — через 3-4 суток. После рассасывания желточного мешка личинки питаются зоопланктоном. На 2-м месяце жизни судак переходит на питание крупными беспозвоночными — мизидами, хирономидами, а также молодью рыб.

В озерах Беларуси судак с двухлетнего возраста питается только рыбой. Взрослый судак не нападает на крупную рыбу, размеры жертв даже его крупных особей редко превышают 8-10 см. Излюбленный корм — рыбы с прогонистым телом: в северных озёрах — снеток, плотва, в средней полосе — ёрш, окунь, уклея, плотва; второстепенный – густера, судак, лещ, карась, колюшка. Высокотелые виды (густера, карась, лещ) или с длиной более 10 см потребляются в меньшей степени. Как неутомимый охотник судак активно преследует свою жертву. Преобладание в рационе судака малоценных рыб делает его хорошим биологическим мелиоратором водоёмов. В водоёмах Беларуси подрастающие лещ, сазан, карась вследствие своей высокоспинности очень быстро становятся для него малодоступными. Этим судак выгодно отличается от щуки. Меньше, чем щуке или окуню, требуется ему и другой рыбы (на 1 кг веса — около 3,3 кг). Поэтому судака охотно разводят в разных водоёмах.

В Пинской межрайонной инспекции животного и растительного мира добавили, что случае непреднамеренного вылова судака, рыбу необходимо отпустить.

В случае нарушения запрета предусмотрен штраф от 20 до 50 базовых величин, возможна также конфискация орудий лова. При этом за каждую рыбу придется дополнительно заплатить 18 базовых величин, или 486 рублей. Если же общий ущерб составит более 100 базовых величин, может быть возбуждено уголовное дело.

Инспекция напоминает, что находиться в рыболовных угодьях либо на прилегающей к ним территории на расстоянии до 1 километра от береговой линии с рыбой, лов которой в данное время запрещен (судак), без документов, подтверждающих законность владения рыбой, квалифицируется по ч.2 ст.15.35 КоАП и также влечет наложение штрафа.