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Скрывавшегося более 14 лет в Приморье «морозовца» экстрадируют в Беларусь

13.04.2020 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начальника киллеров группировки Морозова Сергея Дербенева, которого белорусские оперативники искали много лет, экстрадируют на родину, сообщают «Вести: Приморье».


Напомним, Сергея Дербенева, на счету которого не одно убийство, задержали летом прошлого года.

Объявленный в Беларуси в розыск, он прятался в России. В Хабаровске ему выдали паспорт на имя Сергея Коваленко. В ноябре 2015 года он женился во Владивостоке, а в декабре этого же года оформил прописку в приморском Шкотово. Работал охранником на одном из предприятий.

Сергей Дербенев свыше 14 лет находился в международном розыске за совершение убийств в Гомельской области в конце 1990-х — начале 2000 годов.

Морозовская организованная преступная группировка (также известна как банда Сергея Морозова) — крупнейшая организованная преступная группировка, существовавшая с конца 1980-х годов по 2004 год в Гомеле и Гомельской области. На пике своего могущества фактически контролировала весь Гомель и была самой влиятельной и крупной преступной группировкой, действовавшей на территории Беларуси.

Всего следствием было доказано более 100 преступлений, совершенных «морозовцами», в том числе порядка 20 убийств. Лидеры группировки Сергей Морозов, Игорь Данченко и Валерий Горбатый были приговорены к высшей мере наказания.

На свободе остаются еще два участника организованной преступной группы, работа по их поиску продолжается.

 
Теги: Гомель
 
 
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Всего следствием было доказано более 100 преступлений, совершенных «морозовцами», в том числе порядка 20 убийств.
 
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