ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Латыш и француз пытались незаконно попасть в Беларусь: один пешком, другой вплавь

13.04.2020 15:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

За последние дни незаконно пересечь границу Беларуси пытались двое граждан Евросоюза: один пешком, другой вплавь. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.


Фото: fakty.ua

В пятницу 10 апреля 31-летний алжирец, являющийся гражданином Франции, вплавь пытался пересечь Западный Буг со стороны Польши. Конечным пунктом его путешествия должна была стать Россия.

Уже 12 апреля был обнаружен еще один нарушитель: гражданин Латвии перешел границу Украины с Беларусью в районе деревни Сварынь Дрогичинского района. Задержавшим его пограничникам он рассказал, что просто пытался таким образом попасть на родину. Позже выяснилось, что 27-летний мужчина находится в международном розыске по линии Интерпола.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пограничники задержали одного из иностранцев при пересечении Западного Буга на границе с Польшей. Другой пытался попасть в нашу страну из Украины.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродненской области во всех районах ввели запрет на посещение лесов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика