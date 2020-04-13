Латыш и француз пытались незаконно попасть в Беларусь: один пешком, другой вплавь

Источник материала: Tut.by

За последние дни незаконно пересечь границу Беларуси пытались двое граждан Евросоюза: один пешком, другой вплавь. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.



Фото: fakty.ua

В пятницу 10 апреля 31-летний алжирец, являющийся гражданином Франции, вплавь пытался пересечь Западный Буг со стороны Польши. Конечным пунктом его путешествия должна была стать Россия.

Уже 12 апреля был обнаружен еще один нарушитель: гражданин Латвии перешел границу Украины с Беларусью в районе деревни Сварынь Дрогичинского района. Задержавшим его пограничникам он рассказал, что просто пытался таким образом попасть на родину. Позже выяснилось, что 27-летний мужчина находится в международном розыске по линии Интерпола.