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Латыш и француз пытались незаконно попасть в Беларусь: один пешком, другой вплавь
13.04.2020 15:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За последние дни незаконно пересечь границу Беларуси пытались двое граждан Евросоюза: один пешком, другой вплавь. Об этом
В пятницу 10 апреля 31-летний алжирец, являющийся гражданином Франции, вплавь пытался пересечь Западный Буг со стороны Польши. Конечным пунктом его путешествия должна была стать Россия.
Уже 12 апреля был обнаружен еще один нарушитель: гражданин Латвии перешел границу Украины с Беларусью в районе деревни Сварынь Дрогичинского района. Задержавшим его пограничникам он рассказал, что просто пытался таким образом попасть на родину. Позже выяснилось, что 27-летний мужчина находится в международном розыске по линии Интерпола.
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Пограничники задержали одного из иностранцев при пересечении Западного Буга на границе с Польшей. Другой пытался попасть в нашу страну из Украины.
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