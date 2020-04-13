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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Высадка леса продолжается в Минской области В Минской области продолжается высадка леса. Места недавней вырубки дополняют новыми насаждениями. В основном, это хвойные породы. Для растений используют разные...

В Минской области продолжается высадка леса. Места недавней вырубки дополняют новыми насаждениями. В основном, это хвойные породы. Для растений используют разные технологии высадки. Из-за сухой погоды специалисты торопятся - надо успеть, пока в почве остается влага. В Березинском лесхозе работа приближается к завершению. Там высажено более 70 процентов от запланированного.Посадочный материал - маленькие деревья - в течение нескольких лет выращивают в специальном питомнике. Так, в этом году в Березинском лесхозе к "переезду" подготовили более 700 тысяч елей.Кроме того, здесь выращивают декоративные породы - туи, кипарис, спиреи. А также цветы, которые вскоре украсят городские улицы Березино.