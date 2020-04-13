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Высадка леса продолжается в Минской области
13.04.2020 16:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Минской области продолжается высадка леса. Места недавней вырубки дополняют новыми насаждениями. В основном, это хвойные породы. Для растений используют разные технологии высадки. Из-за сухой погоды специалисты торопятся - надо успеть, пока в почве остается влага. В Березинском лесхозе работа приближается к завершению. Там высажено более 70 процентов от запланированного.
Посадочный материал - маленькие деревья - в течение нескольких лет выращивают в специальном питомнике. Так, в этом году в Березинском лесхозе к "переезду" подготовили более 700 тысяч елей.
Кроме того, здесь выращивают декоративные породы - туи, кипарис, спиреи. А также цветы, которые вскоре украсят городские улицы Березино.
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В Минской области продолжается высадка леса. Места недавней вырубки дополняют новыми насаждениями. В основном, это хвойные породы. Для растений используют разные...
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