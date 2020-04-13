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В Гродненской области во всех районах ввели запрет на посещение лесов
13.04.2020 15:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во всех районах Гродненской области введен запрет на посещение лесов. Как и Гродненщина, полностью «закрыты» также Брестская и Гомельская области. В общем, в Беларуси заходить в леса нельзя в 73 районах,
Ограничение будет действовать, пока не выпадет достаточное количество осадков. Кстати, на этой неделе на Гродненщине будет Гродно на неделе">пасмурно и дождливо.
С 10 апреля также
Напомним, в период действия запрета людям нельзя посещать леса (даже для отдыха), также въезжать туда на личном транспорте. Исключением, как правило, являются дороги, ведущие к населенным пунктам или дачным участкам через лес. Во всех остальных случаях нарушителей могут наказать предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (почти 640 рублей) по ст. 15.29 КоАП. Если же пострадает лес или торфяник, то штраф может увеличиться вдвое.
Информация о запретах на посещение лесов регулярно обновляется на
Свою обеспокоенность ситуацией с лесными пожарами в стране уже
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Как и Гродненщина, полностью «закрыты» также Брестская и Гомельская области.
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