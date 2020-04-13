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Карта ограничений на посещение лесов расширена

13.04.2020 16:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Малиновке сегодня горела трава

Буквально час назад спасатели ликвидировали пожар в районе столичной улицы Рафиева. Там горела сухая растительность. Пострадавших нет.

При тушении сухой травы пострадал мужчина

В Молодечненском районе при тушении травы пострадал мужчина. Сухая растительность горела на площади в 40 квадратов на двух приусадебных участках. Хозяин одного из них находился на месте происшествия. Мужчина пытался самостоятельно потушить подожженную траву. В результате получил ожоги и был госпитализирован.

В 15 районах запрет на посещение лесов

За прошедшие выходные в природных экосистемах произошло почти 90 возгораний. В связи с этим расширилась и карта ограничений на посещение лесов. Запрет действует в 15 районах Минской области. Подробную информацию в оперативном режиме можно получить на сайте Минлесхоза.

 
 
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В Малиновке сегодня горела трава Буквально час назад спасатели ликвидировали пожар в районе столичной улицы Рафиева. Там горела сухая растительность....
 
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