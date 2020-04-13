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В Малиновке сегодня горела трава

При тушении сухой травы пострадал мужчина

В 15 районах запрет на посещение лесов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Карта ограничений на посещение лесов расширена В Малиновке сегодня горела трава Буквально час назад спасатели ликвидировали пожар в районе столичной улицы Рафиева. Там горела сухая растительность....

Буквально час назад спасатели ликвидировали пожар в районе столичной улицы Рафиева. Там горела сухая растительность. Пострадавших нет.В Молодечненском районе при тушении травы пострадал мужчина. Сухая растительность горела на площади в 40 квадратов на двух приусадебных участках. Хозяин одного из них находился на месте происшествия. Мужчина пытался самостоятельно потушить подожженную траву. В результате получил ожоги и был госпитализирован.За прошедшие выходные в природных экосистемах произошло почти 90 возгораний. В связи с этим расширилась и карта ограничений на посещение лесов. Запрет действует в 15 районах Минской области. Подробную информацию в оперативном режиме можно получить на сайте Минлесхоза.