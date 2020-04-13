Каникулы в четырех стенах: чем заняться с ребенком в самоизоляции?

Источник материала: Единство

Мы проанализировали, какие игры и занятия для детского досуга не только помогут провести время с пользой, но и не ударят по кошельку.

Домик из пледа и подушек

Пара стульев, одеяло и подушки – что может быть увлекательнее создания шалаша для индейцев, космической ракеты или сказочного дворца для принцессы? С собой в домик можно взять фонарик, книжки, любимые лакомства и игрушки. А еще там можно рассказывать веселые или страшные выдуманные истории. Ух!

Театр теней или домашний кукольный театр

Для создания театра теней, как известно, особых приспособлений не нужно. Фонарик или лампа, однотонная стена или простынь, руки. Этому совсем не хитрому набору потребуется лишь немного фантазии и пару уроков на YouTube.

Создание домашнего кукольного театра – очень увлекательный и творческий процесс. К нему обязательно нужно подключить и ребенка. Выбирайте вместе сказку. Создавайте кукол – тряпичных или бумажных. Для того, чтобы соорудить самую простую сцену, вам понадобится два стула и плед. Стулья ставьте в метре друг от друга, закрывайте пледом и смело приглашайте зрителей в импровизированный театр. Кстати, быть актером могут не только родители. Дети, особенно если читать начали недавно, с большой охотой откликнутся озвучивать героев.

Домашний квест с поиском сокровищ

Очень интересный вариант для практически любого возраста. Игру можно сделать тематической в соответствии с интересами ребенка. Стать основой будущего квеста могут любимый мультик или рассказ.

Выберите подходящий предмет для поиска – это может быть новая игра, любимое лакомство, книга. Продумайте детали: как вы привлечете ребенка к участию, где будут спрятаны подсказки и какой нужен реквизит. Подберите задание – загадка, изобразить кого-нибудь или что-нибудь, нарисовать, составить слово, попрыгать. Но не усложняйте – пяти-шести заданий будет вполне достаточно.

Классические игры

С бумагой и ручкой – морской бой, крестики-нолики. Словесные игры – города, задом-наперед и другие. Из подвижных – крокодил, твистер. Очень простой и знакомый всем вариант.

Учите вместе иностранный язык

Ничего не может быть более эффективным в процессе воспитания детей, чем личный пример. Если у вас ребенок посещает детский сад или начальную школу – двух-трех слов в день будет достаточно. Научите представиться и рассказать о себе кратко. Это ведь просто!

Если средняя и старшая школа – попробуйте увлечь новым языком. Выберите его вместе. И вместе методично, каждый день учите несколько новых слов.

Готовьте вместе

Это очень сближает. Расскажите секрет приготовления того или иного блюда, обсудите, кухня какой страны может быть самой вкусной. Подумайте, какие блюда этой кухни вы знаете и могли бы приготовить вместе. Для малышей будет увлекательным процесс лепки из теста или замешивания блинов.

Сделать скворечник или кукольный домик

Весна – время перемен и добра. Приучайте детей заботиться о братьях наших меньших. Самый простой домик для птиц можно сделать из пластиковой бутылки или коробок от сока.

Специально для девочек предусмотрен и альтернативный вариант – кукольный домик. Создайте его вместе – из фанеры или коробок от обуви.

Освоить новые техники рисования

Существуеточень много техник рисования: с помощью мыльной пены, брызг, восковых мелков или свечек, пальчиковое рисование, рисование ниточкой... Попробуйте внести в это, казалось бы, привычное занятие толику творчества и импровизации.

Танцы

Замечательный вариант, чтобы размяться и повеселиться. И здесь тоже много вариантов – например, онлайн-уроки от профессиональных хореографов или игра «Повтори за мной». Можно также узнавать национальные танцы разных стран или даже придумать свой танец.

Караоке

Выучить новую песню или вспомнить старую? Тут решать вам. И это не так уж важно, ведь дети с большой охотой проявляют вокальные способности. Составьте свой трек-лист, если есть – используйте микрофон и организуйте домашний концерт.

Период самоизоляции – хорошаявозможность узнать друг друга лучше. Будьте здоровы и счастливы!