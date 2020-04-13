Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси снова похолодание Не хочет прощаться зима и с Беларусью. Холодный воздух с Балтики несет резкое понижение температуры и мокрый снег в страну. Уже в ночь на вторник столбик термометра...

Не хочет прощаться зима и с Беларусью. Холодный воздух с Балтики несет резкое понижение температуры и мокрый снег в страну. Уже в ночь на вторник столбик термометра опустится до минус 2, а днем не превысит 10 тепла. Дискомфорт будет вносить сильный порывистый ветер. До конца недели, говорят синоптики, погода существенно не изменится.