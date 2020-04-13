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В Беларуси снова похолодание
13.04.2020 16:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНе хочет прощаться зима и с Беларусью. Холодный воздух с Балтики несет резкое понижение температуры и мокрый снег в страну. Уже в ночь на вторник столбик термометра опустится до минус 2, а днем не превысит 10 тепла. Дискомфорт будет вносить сильный порывистый ветер. До конца недели, говорят синоптики, погода существенно не изменится.
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Не хочет прощаться зима и с Беларусью. Холодный воздух с Балтики несет резкое понижение температуры и мокрый снег в страну. Уже в ночь на вторник столбик термометра...
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