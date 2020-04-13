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Запрет на лов судака вводится в Беларуси с 15 апреля

13.04.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Запрет на лов судака вводится в Беларуси с 15 апреля

Фото «Витебские вести»

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 15 апреля по 30 мая устанавливается запрет на лов судака в связи с его нерестом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.

Запрет вводится для сохранения популяции судака и создания благоприятных условий для его размножения. Если рыба поймана непреднамеренно, ее нужно отпустить.

За нарушение запрета грозит штраф от 20 до 50 базовых величин (1 БВ — Br27), возможна также конфискация орудий лова. При этом за каждую рыбу придется возместить причиненный вред по тройной таксе — 18 базовых величин, или Br486. Если общая сумма вреда составит более 100 базовых величин, может быть возбуждено уголовное дело.

Штраф также грозит за нахождение в рыболовных угодьях либо на прилегающей территории на расстоянии до 1 км от береговой линии с рыбой, лов которой запрещен.

БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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Фото «Витебские вести» 13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 15 апреля по 30 мая устанавливается запрет на лов судака
 
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