Источник материала: БT

Разведением африканских страусов занимается фермерское хозяйство под Слуцком

На страусиной ферме сегодня 30 взрослых особей

Хозяева фермы отмечают - страусы здесь несутся чаще, чем в дикой природе

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Принимать гостей в новом формате готовится страусиная ферма под Слуцком На мини-сафари сегодня можно увидеть более 30 птиц. Живут они на ранчо, разделенном перегородками на несколько частей - в каждой семья из трех или четырех взрослых...

На мини-сафари сегодня можно увидеть более 30 птиц. Живут они на ранчо, разделенном перегородками на несколько частей - в каждой семья из трех или четырех взрослых особей.Страусов на ферме также выводят и в инкубаторах. Яйца в них находятся более месяца. А весить оно может более трех килограммов. Экзотических птиц увиделСобственное фермерское хозяйство Михаил Гуркин открыл еще в 2007 году. Площадку готовил заранее - для разведения необычных крылатых питомцев. Здесь, под Слуцком, фермер устроил одно из немногих мест в Беларуси, где живет самая большая птица на Земле - африканский страус.Несмотря на то, что страус для наших широт - животное экзотическое, содержать его не так уж и сложно.Живут они на многоквартирном ранчо, разделенном на несколько частей. В каждой - самец и от двух до четырех самок. По словам заводчика, к нашему климату страусы приспособились и чувствуют себя отлично.То есть, условия созданы благоприятные. За яйцами весом от полутора до трех килограммов до самого появления птенцов наблюдают в инкубаторе. Самое сложное - достать яйца из вольера.Посмотреть на грациозных птиц приезжают сотни туристов. Рядом со страусами в хозяйстве разводят несколько видов фазанов и индеек, вьетнамских свиней и литовских тяжеловозов. В этом году планируют увеличить количество овец.