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Принимать гостей в новом формате готовится страусиная ферма под Слуцком

13.04.2020 17:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На мини-сафари сегодня можно увидеть более 30 птиц. Живут они на ранчо, разделенном перегородками на несколько частей - в каждой семья из трех или четырех взрослых особей. 
Страусов на ферме также выводят и в инкубаторах. Яйца в них находятся более месяца. А весить оно может более трех килограммов. Экзотических птиц увидел Илья Цветков.

Разведением африканских страусов занимается фермерское хозяйство под Слуцком 

Собственное фермерское хозяйство Михаил Гуркин открыл еще в 2007 году. Площадку готовил заранее - для разведения необычных крылатых питомцев. Здесь, под Слуцком, фермер устроил одно из немногих мест в Беларуси, где живет самая большая птица на Земле - африканский страус.Несмотря на то, что страус для наших широт - животное экзотическое, содержать его не так уж и сложно. 

На страусиной ферме сегодня 30 взрослых особей

Живут они на многоквартирном ранчо, разделенном на несколько частей. В каждой - самец и от двух до четырех самок. По словам заводчика, к нашему климату страусы приспособились и чувствуют себя отлично.

Хозяева фермы отмечают - страусы здесь несутся чаще, чем в дикой природе 

То есть, условия созданы благоприятные. За яйцами весом от полутора до трех килограммов до самого появления птенцов наблюдают в инкубаторе. Самое сложное - достать яйца из вольера.
Посмотреть на грациозных птиц приезжают сотни туристов. Рядом со страусами в хозяйстве разводят несколько видов фазанов и индеек, вьетнамских свиней и литовских тяжеловозов. В этом году планируют увеличить количество овец. 

 
 
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На мини-сафари сегодня можно увидеть более 30 птиц. Живут они на ранчо, разделенном перегородками на несколько частей - в каждой семья из трех или четырех взрослых...
 
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